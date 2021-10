Yo no me vacuno (así que métanse sus experimentos cientifistas por el culo y dejen de dar el coñazo)

Yo no me vacuno (así que métanse sus experimentos cientifistas por el...

Mártin Sánchez.- Yo no me vacuno, elijo la vida, la salud y el sentido común, elijo ser coherente y ser consecuente, por eso me niego a introducir en mi cuerpo una substancia de dudosa composición y procedencia, que puede alterar mi adn y mi equilibrio biológico.

Yo no me vacuno, porque no soy el experimento de nadie, y porque no tengo ningún interés en formar parte de esta farsa a la que llaman “crisis $anitaria”, implementada y sostenida, por una pandilla de cerdos sin escrúpulos al servicio del crimen organizado internacional.

Yo no me vacuno, y pese a ello, voy a seguir viajando, trabajando y relacionándome con quien me dé la gana, porque no acepto ni tolero amenazas de sicarios, y funcionarios del estado, a los que pago el sueldo con mis impuestos.

Yo no me vacuno, porque no creo en nada que venga de este sistema putrefacto, y nauseabundo, y porque sé que todo lo que se promueve desde el aparato mediático del régimen es directamente nocivo para mi salud.

Yo no me vacuno, porque no creo en expertos imaginarios, ni en pat0genos inventados, y porque el cientifismo, y la medicina iatrogénica a lo largo de la historia, solo han traído miseria, enfermedad y muerte.

Yo no me vacuno, y recomiendo a todo el mundo que tampoco lo haga, porque las vacunas no tienen sentido biológico, son y han sido siempre experimentos innecesarios, ineficaces, y altamente tóxicos.

En definitiva, yo no me vacuno, porque no soy imbécil, y paso de jugar a la ruleta rusa, poniendo en juego mi salud y mi propia vida, para contentar a una manada de parasitos psicopatas y degenerados, que sueñan con someter al mundo bajo sus agendas de mierda, así que métanse sus experimentos cientifistas por el culo y dejen de dar el coñazo.

