Yolanda Díaz crea Sumar, el tercer partido de la coalición de Sánchez

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presenta de manera oficial su nuevo proyecto, Sumar, un partido cuya irrupción en el tablero político amenaza con complicar todavía más lo que queda de legislatura de Gobierno de coalición. Tres partidos competirán por el espacio electoral de la izquierda en un escenario que todavía está por definir y que amenaza con fagocitar a Podemos, ahora comandado por Ione Belarra e Irene Montero. Cuando Pablo Iglesias abandonó la política activa, después de una humillante derrota en las elecciones a la Comunidad de Madrid en las que arrasó Isabel Díaz Ayuso, dejó en Podemos una especie de complicada bicefalia todavía por resolver. La herencia de Iglesias fue así: Yolanda Díaz se quedaba con la vicepresidencia segunda e Ione Belarra con el Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030. La ungida para suceder al líder izquierdista que surgió de los debates televisivos, sin duda, era Yolanda Díaz. Sin embargo, la propia Díaz titubeó en su planteamiento político. Por un lado, ella no pertenecía a Podemos, sino que venía de Izquierda Unida. Por otro, era poco amiga de mostrar sus cartas y no se decidía a dar un paso adelante, lo que fortaleció a Belarra y Montero, que sí controlaban el aparato del partido morado. Para colmo, Pablo Iglesias, en su nueva faceta como tertuliano, tampoco guardaba silencio. Si bien se ponía a las órdenes del proyecto político de Yolanda Díaz, también lanzaba críticas mordaces. De la indefinición de la vicepresidenta en las elecciones andaluzas dijo que “es la peor manera de empezar algo que es necesario en este país, como es un frente amplio que acumule ilusión”, en referencia a lo que ahora se traduce en Sumar. Podemos tuvo que jugar un papel subalterno en la plataforma Por Andalucía, que lidera Inmaculada Nieto, la candidata de Yolanda Díaz. Tras los comicios del 19J, en los que logró apenas cinco escaños, tuvo que reconocer que el resultado «no ha sido bueno». “Yolanda ha sido clarísima y cristalina y toca obedecer y trabajar para obtener el mejor resultado posible”, aseguraba Pablo Iglesias, durante la campaña electoral andaluza, sobre el papel de la Ministra de Trabajo como líder de la izquierda. También desvelaba, sin embargo, que “la gente de Podemos tiene una sensación de injusticia y humillación que no se merece”. No parece que las cosas se hayan arreglado entre la cúpula de Podemos y Sumar. Este viernes está convocada la presentación del proyecto de Díaz en el Matadero de Madrid, a las 19:30, y no asistirá ningún cargo de Podemos. Tanto la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, como su mano derecha y ministra de Igualdad, Irene Montero, no han dejado lugar a dudas: «Se nos ha pedido que no acudamos y no acudiremos».