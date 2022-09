Yolanda Díaz da otro impulso a su proyecto Sumar en plena crisis de Unidas Podemos

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, presenta este viernes a los equipos de trabajo de Sumar, en un paso más para ir concretando su proyecto político, en un día en el que Podemos reúne por primera vez a su comité electoral para ir preparando las primarias de las municipales y autonómicas.

Según Yolanda Díaz, los coordinadores de estos equipos son profesionales en su ámbito y no cuentan con un perfil conocido para el gran público, pero tienen un peso indiscutible en el sector en el que trabajan.

El objetivo de estos equipos es pensar un país «en serio, con tiempo» y no solo para las elecciones que vienen ya que se trata, según ha explicado anteriormente, de aportar una visión global: desde la tecnología del 5G hasta la posición europea, pasando por la sanidad, la justicia, el feminismo o la moda.

De ahí que este trabajo más técnico y especializado, tal como ha explicado Díaz, no concluya en diciembre, como sí lo hará el proceso de escucha, aunque será después de este proceso de interlocución con la sociedad civil que está realizando la ministra cuando decida si da o no el paso de presentar una candidatura electoral sin siglas y con el protagonismo de la gente y no de los partidos.

La presentación de estos equipos de trabajo tendrá lugar mañana a las 12.30 en el Espacio Larra de Madrid.

También este viernes ha sido convocado el comité electoral de Podemos para preparar las primarias de cara a los comicios de mayo, que se celebrarán entre el 10 de octubre y el 4 de noviembre próximo de manera simultánea para elegir a todos los candidatos.

Fuentes del partido morado, han dejado claro a Efe que esta reunión se había fijado hace semanas, antes de que Díaz comunicara la fecha de su acto de hoy y, por tanto, no podía haber ninguna intencionalidad de contraprogramar a la vicepresidenta segunda.

Los morados quieren tener sus candidatos listos para unas elecciones municipales y autonómicas a las que Sumar no va a concurrir, y a las que Podemos se enfrenta probablemente sin el paraguas de la marca Unidas Podemos por deseo de IU.