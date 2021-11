Zapatero viaja a Venezuela como ‘observador’ de la farsa electoral y se reúne con Maduro

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, ha mantenido una reunión este sábado con el expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero, en el Palacio de Miraflores, según ha informado el Ministerio de Comunicación venezolano en un comunicado.

Zapatero se ha convertido en el último lustro en el gurú del régimen bolivariano y ha viajado a Venezuela cada vez que Maduro y el chavismo le han necesitado. Así, ha trabajado de manera incansable por el levantamiento de las sanciones de Europa y Estados Unidos por violaciones de derechos humanos a los jerarcas de la tiranía.

La reunión en esta ocasión se ha desarrollado de cara a la farsa electoral que se celebra este domingo en el país, y a las que Zapatero ha acudido en calidad de «observador internacional».

Cerca de 300 expertos electorales de la Unión Europea (UE), el Centro Carter, el Centro de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA), etc, serán cómplices de una nueva jornada que afianzará al chavismo.

El propio Maduro ha anunciado durante un encuentro con los «observadores internacionales» que «todo el material electoral» se encuentra ya en los centros y mesas electorales del país.

Este domingo, los venezolanos están llamados a acudir a las urnas para elegir a 23 gobernadores, 335 alcaldes, 253 legisladores de los consejos legislativos y más de 2.000 concejales municipales, en unos comicios que no son libres, no son transparentes y no son justos, y que son rechazados por la oposición real al régimen.

Este nuevo viaje de Zapatero a Venezuela llega después de que el exjefe de contrainteligencia chavista, Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, trasladara el pasado mes de octubre a la Audiencia Nacional que Zapatero es propietario de una mina de oro en Venezuela.