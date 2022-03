Zigor Urkiaga: "Tener soberanía energética en un país con una necesidad exterior del 90 % es una fábula"

Economía Energía Naiara Balleteros | EITB MEDIA Última actualización:

29/03/2022

11:38 (UTC+2)

El director de Proyectos Estratégicos del Gobierno Vasco asegura que la estrategia de futuro es que las renovables estén muy por encima del 10 %.

El director de Proyectos Estratégicos del Gobierno Vasco, Zigor Urkiaga, ha asegurado que el eje de la estrategia energética comenzó a cambiar hace tiempo debido a la transición, pero "la necesidad de la hemos visto ahora". Por lo tanto, ha dicho que hay que dar pasos en el camino de las renovables porque los cambios no se pueden hacer de un día para otro. "Hablar de soberanía energética en un país con una necesidad exterior del 90 % es una fábula", ha dicho.

Según ha explicado este martes en el programa "Egun on Euskadi" de ETB1, "es imperativo ir hacia las energías renovables, necesitaremos energía renovable que podamos producir desde el mar, porque no podemos plantar molinos eólicos en todos los montes". Al hilo de esto, ha insistido en que el desarrollo económico es necesario, pero que ese desarrollo debe de ser sostenible.

Y es que "la soberanía energética queda bien como discurso, pero seguimos teniendo muchos problemas tecnológicos y con las decisiones tomadas en los últimos años es absolutamente imposible conseguirlo a medio plazo".

No obstante, ha indicado que la estrategia de futuro pasa por que las renovables estén muy por encima del 10 %. "Tenemos que conseguir neutralizar nuestra dependencia de los productores de energía externos".

En definitiva, ha dicho que la estrategia es "producir energía y consumir menos". También ha mencionado una tercera opción, a medio plazo, "recoger el exceso de energía renovable que generan en las comunidades vecinas".

Considera que la bajada de los precios de los carburantes anunciada por el Gobierno español "no es óptima, ya que supone para muchas personas exclusión y pobreza energética".

Nuclear

Sobre la energía nuclear, ha explicado que en muchos países europeos el discurso ha cambiado y que se ha convertido en energía verde. "En el nuestro, sin embargo, ese debate no está abierto" y no cree que nadie quiera abrirlo. En el caso del gas, actualmente es ilegal y "no se puede investigar ni producir".

Hidrógeno verde

Urkiaga ha afirmado que la ventaja del hidrógeno es que es una energía que se puede conservar, pero ha dicho que la tecnología va más rápido que la legislación y cree que hay proyectos en los que hay que acelerar la legislación para poder avanzar.

"No se trata solo de sacar proyectos, sino de ajustar la legislación a las necesidades. El problema que tiene la legislación de distribución de hidrocarburos es que no contempla las necesidades que necesita el hidrógeno", ha dicho.

Fondos europeos

En cuanto a los Fondos Europeos, ha señalado que las ayudas están llegando muy despacio. "En proyectos estratégicos, como el vehículo eléctrico o el hidrógeno, las ayudas se han prolongado demasiado".

Por otra parte, ha señalado que la prioridad del Estado a la hora de repartir estos fondos es la recuperación y la de la CAV es la transformación, y el segundo cree que traerá la recuperación. "Nosotros tenemos nuestros propios retos y esos no son siempre los mismos que en el Estado", ha añadido.

Proyectos estratégicos

En cuanto a los proyectos estratégicos, "se hacen mirando al futuro, no a la economía actual". Dicho esto, ha insistido en la necesidad del sector privado y del público, pero "no se pueden estar mirando los problemas del día a día".

"En una crisis es más difícil sacar adelante los proyectos, pero también hay mayores necesidades. Nos tenemos que situar bien porque somos un pueblo pequeño y tenemos que sacar mucho partido de lo que le producimos", ha concluido.