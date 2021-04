Alberto Fernández dio positivo de coronavirus y confirmó que se encuentra aislado

El presidente Alberto Fernández anunció anoche, a última hora, que dio positivo de coronavirus en un test de antígeno y que se encuentra aislado por indicación de su médico. En un hilo publicado en su cuenta de Twitter, dijo que se encuentra “físicamente bien” y que se sometió al testeo al presentar un registro de 37.3 grados de temperatura.

“Si bien estamos a la espera de la confirmación a través del test de PCR, ya me encuentro aislado, cumpliendo el protocolo vigente y siguiendo las indicaciones de mi médico personal”, añadió.

“UN LEVE DOLOR DE CABEZA”

“Quería contarles que al terminar el día de hoy (por ayer), luego de presentar un registro de fiebre de 37.3 y un leve dolor de cabeza, me realicé un test de antígeno cuyo resultado fue positivo”, aseveró el mandatario.

Alberto F. había recibido la primera dosis de la vacuna Sputnik V el 21 de enero en Olivos

No obstante, remarcó que se encuentra “físicamente bien” y “bien de ánimo”, y agradeció las “muchas muestras de afecto” que recibió en el día de su cumpleaños.

“AGRADEZCO LASMUESTRAS DE AFECTO”

“Para información de todos y todas me encuentro físicamente bien y, aunque hubiera querido terminar el día de mi cumpleaños sin esta noticia, también me encuentro bien de ánimo. Agradezco desde el alma las muchas muestras de afecto que me han brindado recordando mi nacimiento”, aseveró.

Por último, en el hilo de mensajes que publicó en Twitter unos minutos pasada la medianoche, el mandatario agregó: “Debemos estar muy atentos. Les pido a todos y todas que se preserven siguiendo las recomendaciones vigentes. Es evidente que la pandemia no pasó y debemos seguir cuidándonos”.

Como se recordará, Alberto F. había recibido la primera dosis de la vacuna Sputnik V el 21 de enero en Olivos. Mientras que no se informó oficialmente si le aplicaron la segunda dosis para completar el tratamiento.

Ahora, además, se buscará precisar en detalle quiénes son los funcionarios y personas que mantuvieron contactos estrechos con el Presidente en las últimas horas, a fin de aislarlos y detectar nuevos contagios, en caso de que los hubiera.

EL ENCUENTRO CON LARRETA

El Presidente tenía previsto reunirse hoy con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para discutir la posibilidad de incrementar los controles para contener la segunda ola de coronavirus en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Ese encuentro en la quinta de Olivos fue suspendido tras conocerse la noticia del positivo de Alberto Fernández. Pero al cierre de esta edición se especulaba con la posibilidad de que los funcionarios mantuviesen un encuentro de manera virtual, en caso de que el Presidente se encontrase en condiciones de hacerlo, pero esto no fue confirmado oficialmente.

KICILLOF, EXPECTANTE

El gobernador Axel Kicillof no iba a ser la partida en dicha reunión, pero sí tenía importantes expectativas puestas en el resultado de la misma, a partir del diferente enfoque que existe entre la Provincia y la ciudad de Buenos Aires sobre qué medidas tomar a partir de la actual situación con el COVID-19: la gestión bonaerense es partidaria de regresar a un esquema más estricto, que baje la circulación de personas; mientras que la Ciudad de Buenos Aires no quiere adoptar medidas de restricción.

Según pudo saber EL DIA en la antesala del encuentro entre el Presidente y Larreta -que fue suspendido-, en la sede de la Gobernación en La Plata no cayeron bien unas declaraciones del jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, con las que afirmó que la administración de Ciudad de Buenos Aires no considera “necesario tomar nuevas medidas de restricción” frente al aumento de contagios en las últimas dos semanas.

“Existen medidas que restringen algunas actividades y otras que a través de protocolos provocan algunas limitaciones. Pero por encima de eso no vemos que sea necesario tomar medidas adicionales”, reforzó Felipe Miguel, en un anticipo de la postura que pretendía llevar Larreta a Olivos. El alcalde busca mantener la actividad económica, el transporte y la presencialidad escolar.

RESTRICCIONES

En la Provincia, en tanto, ya se formaron mesas de trabajo para analizar los escenarios luego de la Semana Santa. Las medidas que se analizan pasan por volver a limitar el transporte público de pasajeros, las actividades recreativas y la concentración de personas en sitios como los shoppings. “Es probable que venga algo más estricto”, avisó el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak.

La reunión presencial entre el Presidente y Rodríguez Larreta fue suspendida

“Los casos escalan a una velocidad nunca vista hasta el momento. El sistema de salud tiene un límite”, advirtió el funcionario bonaerense, quien días atrás ya había blanqueado su postura de volver a la cuarentena por tres o cuatro semanas, basado en estadísticas que reflejaron un aumento de casi el 50 por ciento en la tasa de COVID positivo registrada en la segunda quincena de marzo.

LLAMADOS

En medio de las notorias diferencias de enfoque entre los gobiernos bonaerense y porteño, Kicillof y Larreta intercambiaron llamados telefónicos y mensajes por WhatsApp en los últimos días, revelaron las fuentes consultadas por este diario. La única coincidencia de fondo entre ambos radica en la necesidad de no volver a cerrar la economía, como sucedió en buena parte del 2020.

La misma postura adoptó el Presidente, quien incluso habilitó la continuidad del turismo en Semana Santa pese al aumento de los contagios y al inicio de la segunda ola de COVID-19 en la Argentina.

Larreta, en tanto, también pretendía pedirle al gobierno nacional una mayor partida de vacunas para la Ciudad de Buenos Aires -su gestión sostiene que la Nación no las reparte en base a un criterio de franjas etarias de la población-, mientras que el Presidente podría reprocharle -cuando se encuentren- que la Ciudad de Buenos Aires no compartió vacunas con el PAMI, en un conflicto de claros ribetes políticos con la directora camporista Luana Volnovich.