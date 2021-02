Alberto Fernández: «Le pedí la renuncia con dolor a Ginés, lo que hizo es imperdonable»

El presidente Alberto Fernández afirmó que «le exigí la renuncia con dolor a Ginés lo que hizo es imperdonable» en medio de las repercusiones por el caso de la vacunación vip en la órbita del Ministerio de Salud de la Nación por el cual apartó a Ginés González García del cargo de ministro y puso en su lugar a Carla Vizzotti.

«Le exigí la renuncia con dolor. Ginés (González García) era un gran ministro. Y además lo quiero. Pero lo que hizo es imperdonable. La política es ética, tenemos que terminar con este tipo de prácticas, con la cultura argentina de la viveza, la picardía, el manejo de las influencias”, fueron las palabras del mandatario según reprodujo hoy Página 12.

«Yo no tolero cosas así. Ni hago cosas así. Manejo mi propio auto. Cuando no era funcionario y me ofrecían pasar al Salón VIP sin hacer cola, me negaba. Como presidente no puedo consentir que se concedan estos privilegios», fueron las palabras del presidente con un periodista en el marco de una conversación informal que reprodujo el matutino porteño en su edición dominical.

Según trascendió, el mandatario tomó conocimiento el jueves al anochecer, mientras cenaba con el ministro de Economía, Martín Guzmán, que existía una investigación periodística sobre la vacunación vip que vería luz el fin de semana a través del diario Clarín.

Tras ello se comunicó con Ginés González García, quien se encontraba en Entre Ríos, para pedirle explicaciones. En el diálogo, el ministro habría relativizado la posibilidad de que el caso fuera revelado a través de un informe en ese medio informativo.

El viernes, con la atención puesta tanto en la presentación del Consejo Económico Social (CES) y el escándalo que se avecinaba, el presidente tomó conocimientos de las declaraciones radiales del periodista Horacio Verbitsky. Según publicó Página 12 ningún funcionario del Gobierno se comunicó con el periodista en cuestión entre que tomaron conocimiento de las aplicaciones de vacunas vip y su testimonio en una señal de radio. En ese sentido en el entorno del Gobierno se habla de desconcierto por la reacción del comunicador.

En torno al reemplazo de Vizzotti, que hasta el momento se había desempeñado como Secretaria de Acceso a la Salud, Fernández dijo que «siempre pensé que si no estaba Ginés, lo sucedería Carla. Es la continuidad de las muchas buenas políticas de Ginés».

En el diálogo del presidente Alberto Fernández también entra en escena la figura de Cristina Kirchner, quien el jueves cuando se conocieron las declaraciones de Verbitsky se encontraba cumpliendo años. «La llamé yo, para felicitarla por el cumpleaños. A la tarde, cuando estaba todo resuelto. Me apoyó en todo pero no le pedí consejos previos», expresó Fernández.