Alberto Fernández les tomó juramento a los nuevos ministros: «Empezamos una etapa de reflexión”

Después de una semana agitada en la Casa Rosada, Alberto Fernández presentó al nuevo gabinete que lo acompañará en esta nueva etapa del Frente de Todos. Con rostros conocidos, otros de confianza y apuestas fuertes, se brindó una breve ceremonia.

Tras la lectura del decreto correspondiente y antes de que los ministro realicen la jura, Alberto Fernández tomó la palabra: “El domingo pasado el pueblo dio un veredicto. Iba a tomar cuenta los reclamos y qué cosas debemos hacer; y a lo largo de la semana escuché a muchos y quiero cumplir con mi palabra de entender por qué la gente votó como votó”.

» Nunca los debates me han afectado o preocupado. Me preocupa mucho más un movimiento político silenciado y que no discute que uno que reflexiona”, dijo el Presidente y agregó: “Ahora estamos empezando en esta etapa de reflexión”

“Lo que se viene tiene que ver con decisiones que vamos a tomar ahora que ya teníamos prevista de antemano y que tienen por objeto dar respuesta a una parte del electorado argentino que la pandemia lo afectó y todo el crecimiento económico no llegó a ellos con la velocidad que nosotros queríamos que llegue y en eso ya estamos trabajando”, afirmó Fernández.

“Hay dos países en pugna”, apuntó Fernández y señaló: “No es casual que haya elegido a un gobernador norteño para que se haga cargo de la jefatura de gabinete”.

“Agradezco a los ministros que me acompañaron, pero busqué a aquellos que me acompañaron en el maravilloso gobierno de Néstor Kirchner”, dijo el primer mandatario y afirmó: “Vamos a seguir trabajando todas y todos juntos para recuperar el diálogo que la pandemia nos hizo perder”. “En la Argentina que tenemos que reconstruir, todos y todas hacen falta. Nadie puede quedar afuera”, concluyó.

El primero en jurar fue el nuevo jefe de Gabinete, el tucumano Juan Manzur. Luego le siguió Cafiero, como nuevo ministro de Relaciones Exteriores, el de Agricultura, Julián Domínguez; Aníbal Fernández, en Seguridad; Jaime Perczyk, ministro de Educación.

Posteriormente, le tocó el turno a Daniel Filmus, a cargo de Ciencia, Tecnología e Innovación, y por último, Juan Ross, en el cargo de secretario de Comunicación y Prensa.

Entre los gobernadores que estuvieron presentes en Casa Rosada se destacaron Axel Kicillof (Buenos Aires), Omar Perotti (Santa Fe), Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca) Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Sáenz (Salta), Oscar Herrera Ahuad (Misiones). Por Zoom, Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Bordet (Entre Ríos) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

En este sentido, Juan Luis Manzur quedó como Jefe de Gabinete en lugar de Santiago Cafiero, Daniel Filmus asumió frente al Ministerio de Ciencia y Tecnología en lugar de Roberto Salvarezza y Juan Ross como secretario de Comunicación y Prensa para reemplazar a Juan Pablo Biondi.

Finalmente, de los que dejaron su renuncia a disposición pero no fue aceptada y continuarán trabajando con Alberto Fernández son: Wado de Pedro, Guzmán, Kulfas, Moroni, Cabandié, Martín Soria y Tristán Bauer.

“Recuerden que mi palabra empeñada es la de ser un gobernador más. No es un enunciado, milito el federalismo como política central de mi gobierno”, fue la arenga final del Presidente ante los mandatarios provinciales que se dieron cita en la residencia de Ricardo Quintela.

Ante los gobernadores y acompañado de parte de su gabinete, el Presidente se puso al frente de la campaña de cara a las elecciones legislativas del 14 de noviembre y remarcó: “Mis candidatos son los candidatos de los gobernadores”.