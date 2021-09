Alberto Fernández y Cristina Kirchner duros y con chicanas a Macri y la oposición

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cierran en Tecnópolis la campaña electoral nacional del Frente de Todos (FdT), de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del domingo próximo. En el acto, que se realiza en el predio ubicado en la localidad bonaerense de Villa Martelli, partido de Vicente López.

El presidente Alberto Fernández aseguró que «no es lo mismo un gobierno que cree en la salud pública que uno que considera que la salud la resuelve el mercado», ni tampoco «los que creen que la educación pública es un derecho de los ciudadanos, que los que creen que es una desgracia en la que se cae, o los que piensan que las universidades no están hechas para hijos de trabajadores».

Fernández pidió a los jóvenes que «no se dejen manipular por los que gritan» y que no dejen «su vocación de transformación» para resolver los problemas de «educación, trabajo, alimento».

Le apuntó duro a la oposición y al ex presidente Macri: «Con este Gobierno ya no tenemos más espías al servicio de los jueces, ya no tenemos más espías espiando a los argentinos, ni tenemos más funcionarios en los despachos de los jueces».

«Este país donde la justicia se mueve con independencia, donde los espías ya no nos espían, y donde todos dicen lo que quieren, ese país se parece más a esa República de la que tanto hablan», agregó

CRISTINA, DURA CON MACRI Y LA OPOSICIÓN

La primera en tomar la palabra fue Cristina Fernández de Kirchner: «Nunca mentí, no voy a empezar de vieja». Luego agregó que «los funcionarios deben ser tercos» en relación a cómo se levantó Tecnópolis en 8 meses.

«Cuando llegamos el país no era el mismo», recordó y apuntó que «el FMI que Néstor (Kirchner) despachó, volvió. Cuando volvimos fue otra vez sopa».

También habló de cómo el Gobierno manejó la pandemia y en ese sentido manifestó: «Atajamos penales de algo que en el mundo no sabían de qué se trataba». Luego admitió que «sentí mucho miedo cuando empezó la pandemia» y que «creíamos que en el conurbano iba a explotar la pandemia». Además resaltó que «nadie sabía nada» y que al principio «no había vacuna porque no existían (…) pero cuando salieron las vacunas fuimos a donde podíamos ir».

Señaló que, en ese escenario, «se levantaron 30 hospitales portátiles y en la provincia de Buenos Aires terminamos cinco hospitales» que, recordó, al final de su Presidencia «había dejado prácticamente terminados pero que se habían negado a abrir», al encabezar junto al presidente Alberto Fernández el cierre de campaña electoral nacional del Frente de Todos (FdT), de cara a las PASO, en Tecnópolis.

Antes recordó «la emergencia tarifaria en diciembre para que la gente pueda volver a prender la calefacción», a la vez que destacó «la negociación para la reestructuración de la deuda contraída por el anterior gobierno y la decisión de entregar medicamentos gratis a los jubilados».

Fernández de Kirchner rechazó hoy de plano el argumento del expresidente Mauricio Macri, según el cual el peronismo obstaculizó su gestión, y aseguró que el Parlamento le aprobó la mayor parte de las leyes que propuso.

«A Macri le votaron todo», dijo la vicepresidenta, quien remarcó que el peronista Miguel Pichetto, ahora alineado en Cambiemos, «le votó hasta el café con leche». Y expresó que «el debate está achatado por la oposición», que «no puede ir a los canales a debatir nada».

También criticó hoy la propuesta de la oposición de eliminar las indemnizaciones por despido y advirtió que para hacerlo «primero van a tener que reformar la Constitución, porque la protección contra el despido arbitrario esté en el artículo 14bis».

«Si querés eliminar las indemnizaciones por despido para que los empresarios ganen más plata, decilo; hay que debatir en serio, sin mentiras», afirmó la Vicepresidenta, en alusión a una iniciativa mencionada por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta en el último tramo de la campaña electoral con miras a las PASO del domingo.

Por último, afirmó hoy que el país necesita «mucha responsabilidad institucional de quienes gobiernan, de la oposición, de los medios de comunicación, de los sindicatos, de los empresarios y de todos los que tienen que dar cuenta de sus actos».