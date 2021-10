Apertura en los micros: protocolos, parados y barbijos

El ablandamiento de las restricciones llegó también al servicio del transporte de pasajeros, que en la corta, media y larga distancia, suma viajes, pero, en casos, también parece retomar escenas de la vieja normalidad.

“Por suerte, se ha reactivado un poco y la gente opta por viajar. Nos ayudó el fin de semana extra largo y ahora también ayuda el Día de la Madre”, contó un empleado de una empresa de viajes de larga distancia hacia el sur del país, que opera desde la terminal de ómnibus local.

Según el nuevo protocolo difundido en los últimos días por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), los colectivos de los servicios de larga distancia ya pueden viajar con aforo del 100 %. Además de la sanitización y circulación del aire que se exige a todo tipo de transporte, tienen que ofrecer alcohol en gel a los usuarios -que deben respetar el uso permanente del barbijo-. También, elementos de higiene en el baño.

La norma en vigencia, que salió tras la autorización de viajes de jubilados y egresados, prohibe el catering y la entrega de material de lectura.

“Recomendamos que en los viajes largos se lleven de a dos o tres para cambiarlos porque no se pueden lavar”, indicó el empleado de la compañía sobre los barbijos y aclaró que la pandemia todavía impide compartir el mate.

“Uso el servicio de media distancia y se viaja bien. Todos llevamos puesto el barbijo. El chofer controla. Se da vuelta y mira que se respete eso. Además, no dejan subir a gente cuando se completan los asientos.”

Soledad,

Usuaria

También recomendó llevar certificado de vacunación. “Se han levantado restricciones, pero pedimos lo que cada provincia solicita. Lo que sí informamos y recomendamos es que tengan el certificado de vacunación”, indicó. En esa empresa todavía no retomaron el esquema de servicios previo a la pandemia: “Hay menos salidas, pero los micros van con más gente. Por ejemplo, a Tandil, van llenos”, detalló.

Para los colectivos de las líneas que recorren la ciudad, no hubo cambios en los últimos días, según informaron fuentes oficiales. Pueden ir con el pasaje completo y llevar personas paradas. Las frecuencias volvieron al “100 por ciento”, indicó una fuente de la Comuna. Añadió que “se viene realizando control de limpieza”.

Con todo eso y más gente en la calle, volvieron problemas viejos: “es la primera vez que vamos a viajar (a Buenos Aires). Vinimos hasta acá en la Línea Oeste, donde se viaja mal, con pocos micros, rotos. La gente respeta el tema del barbijo, pero se viaja parado a cualquier hora”, le dijo a este diario un usuario que se aprestaba a subir en la Terminal a un micro de una de las compañías que une La Plata con la capital federal.

Según se informó desde la CNRT, en esas líneas se autorizó el aforo del 100 por ciento pero no puede ir gente parada. “Si van a subir gente fuera de las cabeceras tienen que salir con asientos vacíos”, aclaró una fuente del organismo y apuntó que hay operativos sorpresa de fiscalización en peajes y bajadas de la Autopista. Los micros tienen que ir con ventilación que garantice la renovación del aire.

“Se viaja bien. Todos llevamos puesto el barbijo. Además, el chofer controla. Se da vuelta y mira que se respete eso. Además, no dejan subir a gente cuando se completan los asientos”, contó Soledad, una pasajera habitual del tramo metropolitano.

A pocos metros, Agustina y Martín esperaban el colectivo a Magdalena. “Ahora, pusieron más horarios para viajar. Entonces, hay más lugar y opciones. Se respeta el tema del barbijo”, dijo el joven.

Otra usuaria del mismo servicio se quejó, justamente, por los horarios: “Estamos más o menos. Sacaron muchos horarios. Cambian sin mucho aviso y no tenemos información. No estamos aislados, pero estamos mal. El domingo, el primer micro desde Magdalena a La Plata sale a las 18.30 y no tenés regreso. Si venís, te tenés que dar a dormir acá”, indicó.

En una de las paradas del Centro, Sebastián estaba con su pequeño hijo en brazos, esperando el micro hacia Berisso: “Hay menos gente parada. Se ve más hacia la tarde, cuando salen los chicos de la escuela. Pero todos usamos barbijo”, indicó.

En forma esporádica, Sandra también usa el servicio de la Línea 202, que va hacia Berisso: “esta vez viajé cómoda y bien. En la Línea se respeta el protocolo”, indicó.

“Estamos más o menos. Sacaron muchos horarios. Cambian sin mucho aviso y no tenemos información. No estamos aislados, pero estamos mal. El domingo, el primer micro desde Magdalena a La Plata sale a las 18.30 y no tenés regreso.”

Marta,

Usuaria

TEMPORADA, AL MÁXIMO

En la CNRT, con jurisdicción sobre recorridos entre provincias y en el área metropolitana, se calcula que las nuevas medidas darán el marco para los cuidados en la temporada de verano, cuando los servicios operarán al máximo de las posibilidades.

“El último fin de semana, tuvimos jornadas muy intensas, pero con un saldo muy positivo según el relevamiento de la circulación del Ministerio de Transporte y las fiscalizaciones realizadas por nuestro organismo. Continuamos fiscalizando día a día junto a organismos nacionales, fuerzas provinciales y locales, para garantizar una mayor seguridad en las rutas del país”, manifestó José Arteaga, director ejecutivo de la CNRT.

El fin de semana largo la CNRT controló 8.392 vehículos entre micros y camiones. Se realizaron 380 infracciones y se retuvieron 50 por falta de documentación, deficiencia en el estado del vehículo e incumplimiento de protocolos, se indicó.