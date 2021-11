Aquel pelotazo en la nuca, el asado en Berisso y el corte de Ramírez

Sin dudas que el paso de Diego Maradona por Gimnasia le cambió la vida a muchos, de una u otra forma. Quienes tuvieron la posibilidad de tenerlo en el trato diario, estrecho y más íntimo de poder compartir un vestuario, una práctica, cenas y concentraciones, jamás olvidarán esos momentos.

¿Anécdotas? Quedaron millones esparcidas en cada uno. Desde jugadores, empleados del club, médicos, utileros, dirigentes, y todo aquel que estuvo cerca del grupo.

Como una estrella fugaz, la luz de Diego los iluminó para siempre, y no es casualidad que muchos de los futbolistas en sus fotos de contacto en WhatsApp tengan puesta una imagen con Diego. Es que fue muy fuerte todo lo que pasaron y vivieron. Por otro lado, Diego se abrió al grupo y se dejó querer.

Videollamadas para saber cómo estaban, que Diego le pidiera la camiseta por ejemplo al Tanque Contín, o que al juvenil Pato Monti que integraba el plantel le pidiera que le haga una canción. El volante escribió un rap que alcanzó a ver Diego que se llama “Palabras del 10”.

Desde un llamado inesperado a Mariano Messera que trabajaba en la Reserva la misma noche que firmó para pedirle que lo necesitaba a su lado; hasta a Eva Pardo, fotógrafa del club que lo retrató sin descanso a diario durante su estadía en el Lobo en partidos y prácticas.

Absolutamente todos se quedaron con algo de Maradona, más allá de algo material por que Diego solía hacer regalos, atesoran instantes para siempre, que hoy a un año de su muerte, están más vivos que nunca… y lo estarán para siempre.

EL PEINADO DE ERIC RAMÍREZ

Con la Perla tuvo una relación muy especial, ya que lo rescató de estar entrenando en Reserva y sin jugar. Eric lo tiene siempre presente a Diego y al pensar una anécdota, cuenta: “Me acuerdo que ya estábamos de vacaciones, yo me iba para Entre Ríos. De repente Diego me hace una videollamada preguntándome como estaba y un montón de cosas fuera del fútbol. Y por hí me muestra que se había cortado el pelo igual que yo. Que se había hecho la línea al costado como yo… Me quedé sin palabras. Ese día fue terrible. Estaba muy felíz él, se lo veía muy contento, y yo estaba re contra felíz que Diego Maradona se hubiese hecho mi corte de pelo”.

MOMENTO DE PAZ Y ANÉCDOTAS

Pablo Del Compare es uno de los médicos del plantel albiazul. A la hora de pensar en Diego y recordarlo, expresa: “Un momento que me quedó grabado fue durante una pretemporada donde estuvimos en el predio de AFA en Ezeiza. Al final de las prácticas vespertinas, ya al atardecer, quedarnos un grupo sentados en el pasto hablando, escuchando miles de anécdotas. Era un muy lindo momento, de paz, de alegría, que se veía disfrutaba sentado ahí adentro de la cancha. Esos días fueron muy lindos para todo el grupo, el hecho de poder convivir con Diego en ese predio”.

Más adelante el Doctor agrega, “también era increíble la llegada de nuestro micro a los estadios en cualquier lugar. En Capital o en Rosario, Mar del Plata, Córdoba, Mendoza, la gente lo esperaba y aplaudía. Acostumbrados a llegar a una cancha y que te puteen, llegar y que te aplaudan era increíble”.

EL PELOTAZO EN LA NUCA

Otro de los pibes que Diego supo meter en Primera y con el que se encariñó fue Matías Miranda. El juvenil guarda anécdotas imborrables. “En un entrenamiento estábamos pateando al arco. Diego estaba de espaldas hablando con un compañero. Yo pateo de afuera del área y le erro al arco y le pego un pelotazo en la nuca… Se hizo un silencio. Cuando se da vuelta empezó a preguntar quién fue, lo hizo jodiendo pero haciéndose el enojado. Todos me empezaron a señalar, me puse todo colorado. Recién lo conocía porque hacía dos semanas había subido a Primera. Me quería morir, no sabía que hacer, todos se mataban de risa, incluso Diego”.

Mati, tampoco olvidará su cumpleaños de 2020. “Estábamos en pandemia y un día me llama. Nos pusimos a charlar, me preguntaba como estaba, como estaba mi familia y hablamos un rato. Nos despedimos, y a los 5 minutos me volvió a llamar. Y me dice, `¿vos sos boludo que no me decís que es tu cumpleaños justo hoy?´ Nos reímos, me saludó y nos quedamos hablando un rato más. Pero fue increíble que me llamó dos veces en un día, no lo podía creer”.

UN ABRAZO INOLVIDABLE

La presentación de Diego en el Bosque cuando asumió fue inolvidable. Y mucho más para el capitán Lucas Licht “Voy a guardar para siempre el día de su presentación en el Bosque con toda la gente. Fue un momento increíble, Diego estaba muy emocionado. No me olvidaré nunca el abrazo que me di con él, sus palabras, fue realmente un momento fuerte para todos. Para él porque volvía a trabajar y recibía tanto cariño. Y para el plantel era un sueño tener a Diego Maradona ahí con nosotros. Pero ese abrazo no me lo olvidaré jamás”.

También el Bochi recordó, “compartimos muchos momentos de charlas con Diego en Estancia, en las prácticas, en los partidos, cuando llegó la pandemia con videollamadas. Pero te sorprendía siempre, y un día hicimos un asado en mi casa y cayó a comer a Berisso. Son cosas que no nos vamos a olvidar nunca, gestos que tuvo con nosotros de una humildad increíble”.

Así, Diego pasó por la vida de todos, y ya nada sería igual.