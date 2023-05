Bullrich anunció que Allán será su candidato a intendente en La Plata

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich, encabezó esta tarde un acto en el marco de su campaña rumbo a las Primarias de agosto. Estuvo acompañada de Joaquín de la Torre y -el anfitrión- Juan Pablo Allan a quien le dio la bendición de llevar su candidato local en la boleta.

En ese contexto, puntualizó: “Juan Pablo Allan tiene toda la fuerza y todo el entusiasmo para plantear una continuidad del gobierno de Juntos por el Cambio aquí, con una nueva identidad, con una nueva cara, con una nueva frescura, con una nueva posibilidad. Nuestra incorporación reciente, Marcelo Romero, es una persona con la que trabajé luchando contra el narcotráfico durante los 4 años de nuestra gestión y siempre estuvo combatiendo contra la mafia, contra todos aquellos que hacían de la vida de la gente un despojo. También me acompañan Javier Iguacel y Joaquín de la Torre, nuestros candidatos a Gobernador, que en pocos días decidiremos cuál va a llegar a la última milla”.

En plaza Belgrano, dijo que «estamos totalmente decididos a hacer un cambio en la Argentina que dé vuelta y termine con los años de oprobio del kirchnerismo. Necesitamos que ese cambio sea irreversible, que sea de una vez y para siempre, para que la Argentina no esté en estos ciclos de avance y retroceso en los que el único que se perjudica hace años y años, es el pueblo argentino, su posibilidad de progreso, de educar a sus hijos, de tener salud, seguridad, porque la angustia existencial que hoy tenemos es muy profunda”.

Y agregó: “Yo no quiero promesas, yo no prometo, yo voy con política de verdad, les digo las cosas como son. Tenemos que hacer reformas laborales, reformas impositivas, reformas de verdad. Les digo la verdad”.

Asimismo, aseguró: “Vamos a restaurar el orden público; no vamos a permitir manifestaciones ilegales y piquetes que afecten las actividades productivas y el transporte de los trabajadores. Los dueños de la calle tienen que ser los que trabajan, no los que viven de la extorsión. Iremos juntos hacia donde queremos: hacia una Argentina pujante y productiva”.

Frente a la inseguridad que se vive en todo el país, la precandidata a presidenta enfatizó: “Yo fui ministra de seguridad; a mí no me tiembla la mano contra los delincuentes. Voy a ir fuerte contra aquellos que se roban el futuro de la gente, que entran a las casas y matan, que destruyen familias enteras. Sé cómo hacerlo y junto a todo el equipo de La Plata, vamos a generar un patrullaje permanente para que cada ciudadano de la capital de la provincia de Buenos Aires se sienta seguro”.

Asimismo, anticipó: “Vamos a mandar a los narcotraficantes a cárceles especiales para que sepan que no es gratis. No es gratis ser narco, ser abusador, violento, asesino; no es gratis. La van a tener que pagar, porque el que las hace las paga en la Argentina que viene”. Por su parte, Juan Pablo Allan comentó: “Que Patricia venga a La Plata nos alienta e impulsa a seguir trabajando para ordenar la ciudad. Como equipo, estamos preparados para hacernos cargos del país, de la provincia y del municipio. Tenemos la convicción y la decisión política que se necesitan para lograr ese orden: en la seguridad, en las calles, en el transporte y en los servicios públicos”.