Cristina Kirchner hizo su descargo tras el alegato de la Fiscalía: «Este es un juicio al peronismo»

Durante más de una hora y media y través de las redes sociales, la vicepresidenta Cristina Kirchner hizo su descargo sobre los alegatos a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola tras el pedido de pena de 12 años de prisión más la inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos, y el rechazo para que amplíe su indagatoria.

Luego de la decisión del Tribunal Oral Federal (TOF) Nº2 de negarle contestar los cargos que se le formularon en el marco de la causa por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez, durante sus gobiernos y el de Néstor Kirchner, la vicepresidenta anunció que haría su descargo por sus redes sociales.

La vicepresidenta dijo hoy que le hubiese gustado «hablar hoy ante el tribunal» que la juzga luego de que los fiscales «leyeron su guión durante nueve jornadas», en referencia a la exposición de su alegato en el debate oral y público, y a la negativa del tribunal a concederle la posibilidad de ampliar hoy su indagatoria.

«Un guión que era falso y bastante malo. Nada de lo que dijeron fue aprobado», dijo sobre el alegato de la Fiscalía. En ese sentido, consideró que «todos los testimonios aportados por Mola y Luciani colapsaron», sobre quienes agregó que por esa razón «adoptaron el guión de los medios. Entonces, ¿qué comienzan a hacer? Comienzan a buscar pruebas en otros juicios».

«No tengo whatsapps con nadie, sólo tengo Telegram con muy pocas personas», dijo respecto de los mensajes dados a conocer por los fiscales, y que «van a demostrar que los fiscales además de ser mentirosos, los fiscales no trabajan».

En momentos en que leía mensajes entre José López y Nicolás Caputo dijo que «la que me siento muy boluda soy yo».

La mayor parte del descargo giró en torno a la intención de demostrar el vínculo de amistad existente entre José López y dos empresarios, uno de ellos Nicolás Caputo, amigo del ex presidente Mauricio Macri.

«Cuando el fiscal Luciani dice `donde uno aprieta sale pus´, tiene razón fiscal Luciani, la pus de ustedes, los macristas», cargó contra el alegato del fiscal.

El tramo final fueron críticas directas al Poder Judicial, al que volvió a llamar «Partido Judicial», que, a su entender, «no sólo nos va a estigmatizar a nosotros por peronistas, kirchneristas, sino que los va a proteger a ellos, porque los está protegiendo, porque todavía no sabemos dónde están los 44 mil millones de dólares (en referencia al préstamo del FMI durante la gestión de Macri) y no pasa nada».

«Donde y como piense, ningún argentino puede decir que no se vivía mejor que ahora. Por eso pide el fiscal 12 años, porque son los mejores 12 años que tuvo la Argentina en las últimas décadas, por eso me van a estigmatizar, por eso me van a condenar», señaló respecto de sus dos mandatos y del gobierno de Néstor Kirchner.

«Si naciera 20 veces, haría 20 veces lo mismo», dijo desafiante. «Necesitan dirigentes disciplinados, funcionarios que hagan lo que el poder quiere», sostuvo, a lo que agregó: «Este no es un juicio a Cristina Kirchner, es un juicio al peronismo, a los gobierno nacionales y populares».

«No les importa nada. Van por todo, pero no por mí, se los dije: vienen por ustedes, por los salarios, por los derechos de los trabajadores, de los jubilados. Vinieron por eso. Y por eso estamos pagando las consecuencias», concluyó.