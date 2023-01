“Cuento 3, la plata o te mato”: momento límite en un asalto en Villa Elvira

Una mujer de 51 años y, su madre de 84, cerraron de la peor manera el 2022: con tres delincuentes en su casa de Villa Elvira, a un par de horas de comenzar a regir el año nuevo.

El asalto ocurrió en 8 bis entre 81 y 82, cuando madre e hija se aprestaban a compartir solas la cena.

Sin embargo, de manera inesperada, irrumpieron en el domicilio quienes no estaban invitados. Y les hicieron padecer 20 horribles minutos. Tanto por la violencia ejercida contra una de las víctimas, la de 51 años, como por lo cuantioso que resultó el atraco.

“CUENTO HASTA 3 Y TE MATO”

Quien llevó claramente la peor parte en este caso de inseguridad fue Analía Urrizmendi, quien ayer a la tarde, en la puerta de su casa, brindó a EL DIA los pormenores del violento caso.

“Fue el sábado (31 de diciembre) a las 21.48, según mostró luego una cámara de seguridad, que los filmó (a los ladrones) yéndose en mi auto a las 22.08”, citó inicialmente.

Sobre cómo se coló la banda en su inmueble, explicó que “había dejado la ventana de vidrio que da al frente con la persiana levantada y con la luz de ese sector apagada. Pensando cuando ya había pasado todo, reflexioné que sólo me faltó poner un cartel de “pase” a los delincuentes”.

Enseguida recordó que “mamá se estaba bañando cuando sentí voces que venían del frente de casa. Me asomé para saber qué pasaba y ahí fue que se me vinieron dos de los ladrones encima y uno de ellos me golpeó con el arma de fuego en mi cara. Después ingresó un cómplice”.

Luego fue la jubilada quien, desde el baño, escuchó a su hija hablando tensamente con otras personas y preguntó qué pasaba. “Le dije a mi mamá que me estaban asaltando, pero que se quedara tranquila”, reveló Analía.

Una vez que la señora mayor se cambió y se topó con la desagradable escena de ver a su hija con los desconocidos, uno de los sujetos, quien portaba el arma de fuego, soltó una frase que estremeció a ambas.

En tal sentido, Analía consignó que “le pedía a mamá que me dijera de darle toda la plata que había o si no me liquidaba, según la palabra que utilizó”.

Segundos después, el mismo asaltante amedrentó directamente a Analía, para lo cual apeló a un tormento psicológico.

“Me dijo cuento hasta tres y antes tenés que darme absolutamente todo el dinero que hay, de lo contrario te mato. Y lentamente, inició el conteo. Pensé que me podía matar”.

Para evitar saber si el intruso advertía en serio o, era simplemente una estrategia para asustar a madre e hija, Analía terminó revelando dónde guardaba sus ahorros.

“ME ARRUINARON EL VERANO”

Consultada por lo sustraído por la banda, informó que “me robaron 3.000 dólares, entre 20.000 y 30.000 pesos, una notebook, anillos de oro, elementos de bijouterie, el celular de mamá y mi auto, un Volkswagen Gol Trend, color gris oscuro, modelo 2017, patente AB195DM, que todavía no apareció” como tampoco los asaltantes.

La banda escapó del lugar en ese coche y en otro con el que llegaron a esa vivienda.

Un rato después, apenas pudo sobreponerse a semejante disgusto, Analía se comunicó con el 911.

“La Policía vino rápido. Y ayer (por el lunes) radiqué la denuncia en la comisaría, donde me informaron que ya se dispuso el pedido de secuestro para mi auto”, indicó la damnificada.

Y reflexionó que por lo mucho que le robaron y, el mal trance padecido, “me arruinaron el verano”.

“NO ME MIRES”

En otro tramo de la extensa charla con este diario, la vecina recordó además que “el más violento de los tres, que me pegó con el arma en la cara al menos tres veces, en más d e una ocasión me pidió que no lo mire”.

El rostro de la víctima quedó aún con secuelas de ese despiadado maltrato. Aquella conserva hematomas en su tabique nasal, debajo de su ojo derecho y en la frente.

Ni siquiera su madre quedó a salvo de la furia de la banda. “Uno de ellos le pegó a mamá una cachetazo en la cara, molesto porque ella les pedía que no me peguen”, reflejó Analía.

Por último, anticipó que “voy a poner cámaras de seguridad”.