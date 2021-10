Dólar rápido y furioso: pasó los $200 en la Región

El dólar blue tuvo otra jornada frenética en todas las plazas y por primera vez superó su máximo histórico en nuestra Región, superando los $200 que marcó hace exactamente un año atrás, el 23 de octubre de 2020, y cerró ofrecido a $201 en una plaza en la que se desató un rally alcista desde la mañana y que poco después del mediodía mostraba pocos jugadores ofertando y muchos demandando, siempre en circuitos informales.

Cuevas, deliverys con motos y autos trasladaban billetes para un lado y otro, mientras el WhatsApp y otras redes sociales de los de los cambistas explotaban al mediodía de ayer, al compás del mercado cambiario y la cotización del verde, que no paraba de subir.

Y por más que algunos tomaron como cierre de referencia los $200 que algunos daban como punta vendedora, lo cierto es que pocos -o casi nadie- ya vendía a ese precio y ponía los $201 como arranque de la rueda que -como pasa cada vez que se recalienta la cotización del dólar- seguirá operando en el circuito informal durante todo el fin de semana.

La carrera del dólar “Rápido y furioso” duró unas 3 horas, para trepar hasta los $200 y más en el circuito local. Otro tanto pasaba en distintas plazas del interior del país, donde tuvieron cotizaciones por encima de los $201, marcando subas en un rato de 5 y más pesos por dólar.

Mientras tanto, en la city porteña se daba una suba frenética que marcaba la cancha al resto de las plazas y dejaba el blue en un valor de $195 un poco “mentiroso”, porque pocos cambistas vendían a ese precio.

“Fue un día de locos, pero veníamos con una inercia que ya nos daba cuenta de que la suba no iba a parar, pero no esperábamos que fuera tan fuerte. El clima pre electoral influye y la gente se desespera por resguardar sus ingresos en dólares. Pero no se pactaron tantas operaciones, no había referencia y el mercado estaba muy ‘masajeado’, porque la oferta vía WhatsApp no podía cerrarse porque el precio subía, entonces así se hacía mucho más difícil concretar operaciones, aunque por supuesto que hubo ventas, pero también muchos que guardaron los dólares para ver qué pasa en el fin de semana”, le dijo a este diario uno de los cambistas más experimentados de la Ciudad.

EL MERCADO EN LLAMAS

Por eso, según detallaban distintos operadores, el “blue” quedó comprador para el próximo lunes por encima de ese precio, el máximo histórico que no se registraba desde hacía un año.

Pero hay razones que explican el comportamiento del mercado,. La más esgrimida es que desde que colocaron el nuevo cepo el 5 de octubre pasado, el dólar blue pasó de $185/7 a $195/$200 y el Senebi (el que se opera en forma privada) saltó de $190 a $201. Subieron 10 pesos y más en ambos casos, poco más del 5 por ciento.

En doce ruedas -porque hubo feriados en el medio- el salto del dólar se acelera y genera más interrogantes en el mercado cambiario, con gente que tiene un ojo en el dólar blue y el otro en la inflación que no frena ni con muy tironeado congelamiento de precios.

Así, en el Conurbano el dólar informal se vendía entre $200 y $205. Y en otras provincias como Rosario, Córdoba y Mendoza el blue ya se vendía a $200 y más.

Cuando se endureció el cepo los grandes operadores se lanzaron sobre el título GD30, que no tiene límites para operar, y por consiguiente catapultaron al dólar MEP a $192 y al contado con liquidación a $197.

El dólar oficial subió cinco centavos a $104,94 -sin los impuestos-, de acuerdo al promedio de los principales bancos del sistema financiero. A su vez, el valor minorista del dólar estadounidense se mantuvo estable a $104,75 en el Banco Nación.

El dólar ahorro o dólar solidario -que incluye un 30 por ciento del impuesto PAÍS, y un 35 por ciento a cuenta de Ganancias- ascendió ocho centavos a $173,15. En la semana, subió 39 centavos.

En el segmento mayorista, la divisa avanzó dos centavos a $99,39, con lo que acumuló una suba de 21 centavos en la semana, durante una rueda con significativo monto negociado (ascendió a U$S536,077 millones), el más alto desde el 30 de septiembre pasado.