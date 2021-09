Dramática situación en el centro platense: rescatan a menores encerrados en un departamento

Vecinos de las calles 61 entre 11 y 12 cortaron las calles este mediodía para exigir la presencia de personal de la Justicia que pueda intervenir en una situación crítica. En un departamento del primer piso, se encontró un grupo de niños encerrados hace días y sin asistencia. Los menores estaban solos en el lugar, según pudo definir un vecino. “Los chiquitos están abandonados”, agregó desesperado.

Uno de los manifestantes se comunicó con este diario para detallar que la policía se acerca al lugar pero no pueden actuar sin una orden. “Los chiquitos están solos ahí desde hace días, con hambre. Hay nenes chiquitos y bebés”, detalló.

«Los chicos no paran de llorar de hambre y están solos hace tres o cuatro días sin luz ni gas», contaron en la puerta del edificio. Ellos mismos debieron poner una escalera al costado de un balcón para darles alimentos a los nenes que no piden auxilio a gritos. “La madre no aparece hace tres o cuatro días y cuando viene, es violenta con los vecinos”, relató Lautaro, otro vecino del barrio.

Son tres chicos de 2, 3 y 6 años. Efectivos de la policía bonaerense y personal del SAME llegaron al lugar y, con la asistencia del grupo especializados de Bomberos, pudieron rescatarlos, darles de comer, higienizarlos, darles ropa limpia y trasladarlos hasta el Hospital de Niños. Uno de ellos, el menor de los hermanos, tenía un pañal sucio desde hace tiempo. Ninguno pudo definir exactamente hace cuánto estaban solos y encerrados.

María Cristina, la dueña del local que se encuentra debajo del departamento comentó: “Los chicos hoy empezaron a gritar que tenían hambre”. La vecina agregó que los menores pasan hasta cinco horas solos y encerrados en una habitación, cuando la madre se va.

Se confirmó que la investigación seguirá su curso bajo la carátula «Averiguación de ilícito/ abandono de persona» en la UFI 11 de La Plata. Persona de la Comisaría 9ª constató el hecho en el domicilio, donde ingresaron bomberos especializados para rescatar a los menores. Los tres hermanos de 6,3 y 2 años se encuentran fuera de peligro.



El pequeño de 6 años fue quien ayudó al personal estatal para poder abrir la puerta y ser rescatados. Poco después llegó Personal de Niñez y Adolescencia para intervenir. La madre fue contactada después de maniobras a contrarreloj.

Desde el grupo GTO consiguieron el teléfono de la inmobiliaria, quienes se contactaron con el dueño del departamento y éste aportó el celular de la mujer, quien afirmó estar en la casa de un familiar. La mujer fue identicada como Kathaya del Rosario Pérez, ama de casa, de 36 años y nacionalidad peruana.