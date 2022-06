El dólar blue volvió a marcar un nuevo récord y el riesgo país por encima de los 2.500 puntos

La cotización del dólar oficial cerró hoy en $130,14, con una suba de siete centavos con relación a la víspera, mientras los dólares bursátiles -contado con liquidación y MEP- marcan alzas de hasta 1%.

En el segmento informal, el denominado dólar «blue» marcó un incremento de siete pesos, a un promedio de $239 por unidad, con lo que registró una nueva marca máxima.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza 0,7%, a $ 247,99; mientras que el MEP aumenta 1%, a $ 243,63, en el tramo final de la rueda.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un incremento de 17 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $124,87.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $169,18 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $214,73.

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada de hoy con un saldo positivo de alrededor de US$ 150 millones.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 426 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 55 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 1154 millones.

La fuerte suba del dólar se registra en el marco de las nuevas medidas que tomó el Banco Central para restringir el acceso a dólares para las importaciones. El presidente de la autoridad monetaria, Miguel Pesce, dijo este martes que esa decisión apunta a «evitar una devaluación brusca».

«Siempre que el Banco Central ha tomado medidas de estas características han sido exitosas. Hemos podido recomponer el balance cambiario y las reservas. Es la mejor solución posible. La medida que estamos tomando tiene efecto hasta el 1 de octubre, para superar la coyuntura», enfatizó el funcionario.

El riesgo país argentino medido por el banco JP Morgan renueva este martes sus niveles máximos históricos (desde que comenzaron a operar los nuevos bonos en septiembre de 2020), al subir 3,2% hasta los 2.508 puntos básicos. A su turno, los bonos argentinos retroceden más de 5%.