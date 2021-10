El finde en la ciudad: los platenses que no viajaron disfrutaron de los espacios verdes

En todo el país se disfruta de un fin de semana extra largo por los feriados del viernes 8 y lunes 11 de octubre. Ya con un importante avance en la flexibilización de actividades, muchos platenses además aprovecharon para tomarse estos días descansando afuera de la ciudad, mientras otros eligieron no viajar y disfrutar de las diferentes actividades que se realizaron.

Ya con una confirmación de más de 140 mil turistas en el Partido de La Costa, en tanto en La Plata se pudo observar muchos vecinos en los espacios verdes como plazas, parques y otros mientras tanto en aprovechando también para realizar alguna actividad física.

Cabe marcar que durante este fin de semana extra largo también se desarrollaron diferentes funciones en la ciudad para que chicos y grandes puedan pasar un buen rato.

Asimismo en cuanto al clima, ayer sábado se presentó más amigable para quienes disfrutaron de la jornada, mientras que hoy el sol apareció sólo por momentos ya que el cielo está mayormente nublado y por la noches se pronostica probabilidad de lluvias aisladas, con vientos del noreste rotando al este. La temperatura rondará los11 grados de mínima y 19º de máxima, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

LA AGENDA DE ESTE DOMINGO

MÚSICA

Rusherking.- Hoy en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47.

Javier Bussola.- Hoy a las 20 en el Teatro Bar, 43 entre 7 y 8, miembro fundacional de la escena de música electrónica en Argentina, es un referente indiscutido no solo como dj, sino también como productor de las históricas fiestas Magic, Get out of the City y las tan especiales BAT (Buenos Aires Trance) y BAP (Buenos Aires Psytrance).

Azabache Tango y Loi Sanguinetti en el Ciclo Mistongo.- Hoy a las 20.30 en La Bicicletería, 117 esq. 40.

Voces de la surería.- Hoy a las 12 en La Salamanca, 5 N° 1422, con la actuación del músico Juan Martín Scalerandi, y Gisela Magri, Jorge Brown y Nicolás Ciocchini como invitados. Coordina Emanuel Gabotto.

CINE

La Sesenta. Crónicas de una lucha obrera.- Hoy a las 17.30 en el Cine EcoSelect del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 entre 51 y 53, del Colectivo Silbando Bembas.

Explaining the law to Kwame.- Hoy a las 19 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Roee Rosen en el marco de la sección Freaks del 17° Festifreak. Se proyecta con “Tengan cuidado ahí afuera”, de Alberto García, y “The parent’s room”, de Diego Marcon.

Competencia de Cortometrajes Argentinos.- Hoy a las 20 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, se proyectan “Amor de verano”, de Eline Marx, “Santo Rey Baltazar”, de Juan Ignacio Slobayen, “Ob scena”, de Paloma Orlandini Castro, y “Un horizonte invisible”, de Mario Bocchicchio, en el marco del 17° Festifreak.

Estrella.- Hoy a las 22 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Johann Lurf en el marco del 17° Festifreak. Gratis.

Purple Sea.- Hoy a las 20 en el Cine EcoSelect del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Amel Alzakout y Khaled Abdulwahed en el marco de la sección Otros días revueltos del 17° Festifreak.

Renegade Breakdown.- Hoy a las 21.30 en el Cine EcoSelect del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Denis Cote en el marco de la sección El sonido alrededor del 17° Festifreak. Se proyecta con “In the air tonight”, de Andrew Norman Wilson. Gratis

El Incidente Max Headroom.- Hoy a las 19 en En Eso Estamos, 62 entre 1 y 115, de Annabel Jankel y Rocky Morton en el marco de Las Musicalizadas del 17° Festifreak.

CURSOS

Seminario de técnica vocal.- Hoy y lunes de 10 a 19 se desarrollará en el Teatro de Cámara de City Bell el Seminario de técnica vocal a cargo de la mezzosoprano Gabriela Cipriani Zec y la pianista Eduviges Picone. El cupo de participantes activos será de hasta 14 (catorce) personas y el de pasivos sin cupo estipulado, correspondiendo el mismo al aforo permitido por el protocolo sanitario. Informes: www.lumenartis.org

TEATRO

Juan Moreira.- Hoy a las 19.30 en La Mercería, 1 N 210, versión para teatro de marionetas que narra la historia de un campesino criollo de la campaña bonaerense: la persecución de la que es objeto por parte de los hombres que representan la Justicia, su iniciación en el camino del crimen y la correlativa pérdida del sentimiento de integración social. Enfatiza la entereza del héroe, su coraje, su dignidad y su amor por la libertad. Con guión y dirección General: Claudio Rodrigo.

A contrapelo.- Hoy a las 20 en Teatro Abierto, 63 entre 3 y 4, muestra aspectos de la vida y el trabajo de Frida Kalho y Julio Cortázar. con dramaturgia de Analia Aristegui, bajo su dirección, y las actuaciones de Soledad Oubiño y Omar Musa.

Infantiles

Los tres Chanchitos.- Hoy a las 16 en La Nonna, 3 esquina 47, en el marco del ciclo infantil vuelve este clásico inoxidable de la mano de impactantes muñecos gigantes que dan vida a esta historia musical, donde el malvado lobo es burlado en sus pretensiones por el mayor de los tres chanchitos, quién nos deja la enseñanza de que “todo esfuerzo merece su recompensa”. Con las actuaciones de Lara Ringer, Mariana Olhasso, Esteban Mostaccio y Lisandro Ringer. Vestuario: Rosa Mancuso. Luz y Sonido: Lucas Giaimo. Maquinaria: Facundo Solis. Libro y Dirección: Leo Ringer.