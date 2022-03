El Gobierno cierra las exportaciones de aceite y harina de soja: se espera suba de retenciones

En medio del arranque de la cosecha, el Gobierno decidió cerrar el registro de nuevas exportaciones vinculadas a los subproductos de soja como la harina y el aceite. Esta decisión encendió todas las alarmas en el campo a raíz de que los expertos creen que se viene una suba de retenciones.

Lo anunciaron a través de una resolución del Ministerio de Agricultura que conduce Julián Domínguez.

En el sector, la medida comenzó a generar malestar y no se descarta un posible conflicto en caso de que haya mayor presión fiscal a los productores.

Esos dos derivados de la soja pagan actualmente un 31% de retenciones y la primera impresión es que el gobierno podría eliminar el diferencial histórico y subir ese tributo a 33%. Se calcula que esa suba significaría unos US$ 400 millones extras que totalizarían US$ 6.800 millones en retenciones por esos productos. A su vez el poroto de soja paga el 33%. Pero en este caso su exportación no está cerrada.

Con este cierre del registro de Declaraciones Juradas de Ventas de Exportación el Gobierno busca evitar que las aceiteras sigan anotando negocios de exportación. La Argentina produce unas 40 a 45 millones de toneladas de poroto de soja y exporta el 95%. Unas 35 millones de toneladas se procesan en las fábricas locales y solo se exporta sin procesar unas 8 a10 millones de toneladas anuales.