El “Pata” Medina recuperó la libertad y apuntó a Tobar: "Yo sé que mi vida está en peligro"

Juan Pablo Medina recuperó la libertad por falta de pruebas tras los incidentes de esta mañana en el hospital Italiano, donde fue víctima de un ataque a huevazos y que derivó en su detención por presuntamente agredir a un policía. El ex líder sindical había ido a atenderse al nosocomio.

En este contexto, él, como también los otros dos aprehendidos -su hija y un amigo-, finalmente fueron liberados. Así lo dispuso el fiscal, aunque no le tomó declaración. "Se resolvió la inmediata liberación de Juan Pablo, de Valentina y Alfredo. Ya están libres. Qué más pruebas quieren", anunció la esposa de Medina, Fabiola García.

Esta noticia fue celebrada por la facción del Pata Medina que se encontraba en las afueras de la Fiscalía. En imágenes tomadas por EL DIA se ve como los mismos se abalanzaron tras la palabra de Fabiola. Cabe marcar que tanto el sindicalista, como las otras dos personas, fueron trasladadas a la Comisaría Cuarta donde quedaron notificados, ya con la libertad concedida.

Para el fiscal Marcelo Romero no se tomaron las medidas probatorias elementales.

LA PALABRA DEL PATA MEDINA

Ante los medios y los micrófonos de EL DIA, Juan Pablo Medina realizó declaraciones tras abandonar la Comisaría y apuntó como responsable Iván Tobar, líder dela UOCRA local. "Fue una emboscada. Es claro, el responsable de lo que está pasando en la Región, en las obras, que golpean a los compañeros, es el señor Tobar y Also Garay, son los que compran voluntades en los barrios con los chicos y les empiezan a desparramar la droga", arremetió.

Además sostuvo: "La policía lo sabe perfectamente como están matando a la juventud, que son narcos. Es un cobarde".

Por su parte no dudó en expresar: "Yo sé que mi vida está en peligro, no sólo la mía sino la de mis hijos. Algo tiene que hacer la policía de la Provincia de Buenos Aires, no puede mirar para el otro lado".

En el documento que tuvo acceso EL DIA, se menciona: "No existen motivos para requerir al seño juez de Garantías la detención preventiva de los encartados por los mismos argumentos enunciados "ut supra", máxime teniendo en consideración los eventos sucedidos con anterioridad al hecho que motivara la aprehensión de los encausados".

Y además el mismo menciona en la resolución: "Disponer la inmediata libertad a Juan Pablo Medina, Valentina Medina, Alfredo Videla Pino, previo a certificar que no existen impedimentos legales para ello, la que deberá hacerse efectiva desde la comisaría de intervención, a cuyo fin líbrese oficio".

Cabe marcar que pasado el mediodía el "Pata" Juan Pablo Medina y su hija Valentina dejaron la Comisaría 4ta de nuestra ciudad, donde se encontraban detenidos luego de los incidentes ocurridos esta mañana en la puerta del Hospital Italiano, en lo que fue un nuevo capítulo violento en la interna de la UOCRA.

En medio de la arenga de varios familiares y allegados al líder gremial, se subieron a un móvil policial, donde fueron trasladados a la Fiscalía para ser indagados por el Fiscal Marcelo Romero, quien abrió una causa caratulada como "daño, amenazas y lesiones leves".

Una mañana de furia para el clan Medina

Se vivió un verdadero drama esta mañana en la puerta del Hospital Italiano. Huevazos, empujones e insultos fueron parte del nuevo capítulo violento de la interna de la UOCRA. Fue en ese contexto que tanto el "Pata" Medina como su hija Valentina fueron detenidos luego de sufrir un ataque por parte de la facción de Iván Tobar, según denuncian.

En un video al que pudo acceder EL DIA, se ve el momento exacto en que tanto Medina como su hija fueron detenidos, donde se observa cómo ella se encuentra tirada en el suelo con los efectivos encima de su cuerpo. Pero también se registra el momento en que la pareja del líder sindical de la Construcción platense, Fabiola García, sufre un ataque "de pánico", según confesó la propia mujer a este diario. En ese instante es asistida por quienes la acompañan, un un verdadero momentos de tensión.

[embedded content] [embedded content]