En Diputados, Juntos pidió el juicio político de Alberto Fernández por sus dichos contra Luciani

El interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados anunció este jueves en conferencia de prensa que presentó un pedido de juicio político contra Alberto Fernández por sus dichos contra Diego Luciani y la comparación con el fallecido fiscal Alberto Nisman .

La presentación se hizo en una conferencia de prensa en el Congreso de la Nación, encabezada por los presidentes de las bancadas de la UCR, Mario Negri; del PRo, Cristian Ritondo; de Encuentro Federal, Margarita Stolbizer; de la Coalición Cívica-ARI, Juan Manuel López, y de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy.

El pedido de enjuiciamiento contra el Presidente también fue suscripto por los otros cuatro titulares de bloques que conforman la coalición opositora: de Evolución Radical, Rodrigo de Loredo; de Avanzar San Luis, Claudio Poggi, de CREO, Paula Omodeo, y Ahora Patria, Carlos Zapata.

Si bien los legisladores reconocieron que no tenían el número para poder avanzar en el pedido de enjuiciamiento (ya que el Frente de Todos tiene mayoría con 16 de los 31 miembros en la comisión de Juicio Político -que preside Carolina Gaillard- para frenar la investigación) ni los dos tercios en el recinto de sesiones, no descartaron buscar acuerdos con otros bloques para pedir su tratamiento.

En los fundamentos del proyecto, los legisladores se refieren a la frase pronunciada por Fernández ayer en TN acerca de que ‘Nisman se suicidó y esperamos que el fiscal Luciani no haga algo así’.

En ese sentido, los diputados señalaron que «son temerarias y amenazantes las declaraciones mencionadas; parecería que con ellas el Presidente de la Nación quisiera limitar o impedir la libertad de jueces y fiscales para que ejerzan su función con absoluta libertad en el marco de la ley como corresponde en un pleno estado de derecho».

Al explicar la presentación, Negri señaló que esas declaraciones «no son un mensaje propio de un Presidente. Los temas judiciales se discuten en los tribunales, no en la calle como quiere el kirchnerismo».

«Hay distintas maneras de enviar mensajes. Alberto Fernández no habla por sí en televisión, habla como Presidente de los argentinos. No es la primera vez que se entromete en la Justicia», agregó, y señaló que «pedimos a la sociedad que tenga serenidad. A la violencia se le responde con justicia. No hay que entrar en la provocación del kirchnerismo».

Ritondo dijo que «no vamos a permitir que el kirchnerismo avance sobre la división de poderes, sobre un poder como la Justicia» y señaló que el Presidente «no debe opinar y mucho menos intimidar a la Justicia de la Argentina. Cada uno y dentro de su poder debe realizar el trabajo que corresponde».

Stolbizer dijo que el mandatario «se ha extralimitado violando la Constitución y califica o descalifica la acción de un fiscal», mientras que López dañadió que Fernández tiene que «entender que vive en un Estado de Derecho como él dice que pretende que viva la Argentina»

Previamente, la Mesa Nacional de JxC expresó «su más profundo repudio» a las declaraciones de Fernández sobre Luciani,. «Sus dichos son una velada amenaza a la seguridad personal del fiscal federal», indicó la coalición opositora en un comunicado.

Agregó que «exigimos que el Gobierno nacional garantice en forma absoluta la integridad física de los jueces y fiscales que están llevando adelante las causas que involucran a la Vicepresidenta de la Nación».

JxC añadió que «en la Argentina no puede haber más impunidad ni más muertos por razones políticas, ideológicas o por querer buscar el legítimo deseo de Verdad y Justicia».

«Las acciones legales y parlamentarias que desarrollan los distintos actores de Juntos por el Cambio, son parte de una estrategia de protección institucional y constitucional al Poder Judicial y al Fiscal Luciani en particular», concluyó.

Además, la Coalición Cívica-ARI presentó una denuncia penal contra Fernández que recayó en el juzgado federal subrogado por Daniel Rafecas y el PRO también dijo que lo hará.

«De acuerdo al artículo 109 de la Constitución Nacional, denunciaremos al Presidente por alentar un golpe contra la Corte, contra los jueces que están juzgando hechos de corrupción del kirchnerismo y por amenazar al fiscal Luciani, paralelizando con la muerte del fiscal Nisman», aseguró la titular del PRO, Patricia Bullrich.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que «Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y el kirchnerismo tienen que frenar con el ataque sistemático y permanente a las instituciones y a la división de poderes. Ayer, señor Presidente, usted cruzó un limite».

Y el interbloque de senadores de JxC, que conduce el radical Alfredo Cornejo, consideró «amenazantes, provocadoras y fuera de lugar» las palabras del primer mandatario.