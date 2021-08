En La Plata las ventas repuntan pero siguen 32% debajo de la prepandemia

Repunta, sí, pero todavía sigue por detrás de los niveles de la prepandemia: en el segundo trimestre, en promedio, el comercio platense vio aumentar sus ventas (en unidades) 18 por ciento respecto al año anterior, según la última Encuesta de Comercios de La Plata, que llevó a cabo el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

El dato, alentador, debe ser matizado ya que, según resaltan los autores del informe, “este importante crecimiento tiene que ver con la baja base de comparación, dado el contexto de fuertes restricciones producto de la pandemia observado en abril/junio del año pasado”. Así las cosas, según se desprende de la encuesta, los niveles de venta todavía se encuentran 32 por ciento por debajo del segundo trimestre de 2019.

De todas formas, los autores consideraron que es un “punto de partida” para la recuperación del sector, después de varias encuestas al comercio local en las que los resultados fueron alarmantes. Nicolás Picón, magister en finanzas y Coordinador del IAELap, consideró que este repunte se da “gracias a una combinación de varios factores”. Entre ellos señaló que “las menores restricciones a la circulación, la extensión en el horario de atención comercial, el avance en el proceso de vacunación que incentiva el paseo hacia las zonas comerciales y el punto temporal sobre el cual se realizan las comparaciones (abril – junio de 2020) hicieron que las ventas lograran intensificarse” (ver aparte).

La encuesta incluyó a los centros comerciales del casco urbano, Los Hornos, City Bell, Villa Elisa, Gonnet y los corredores de avenidas 44 y 122. En un contexto de mayor flexibilización de las restricciones, la recuperación no ofrece dudas: el 59 por ciento de los comerciantes platenses dijo que sus ventas han aumentado respecto al mismo período del año anterior. “Es un porcentaje alto pero esperable, considerando que el punto de comparación se corresponde con un nivel de actividad muy bajo”, señala el informe, en alusión a los días más duros de la cuarentena de 2020. En tanto, para el 18 por ciento de los consultados las ventas se mantuvieron y el 23 por ciento dice que disminuyeron.

Los comerciantes consideran que la recuperación será mayor si se amplían los aforos

Si bien, como se dijo, en promedio las ventas crecieron 18 por ciento, claro está que no todos repuntaron de la misma forma. Salvo el de materiales para la construcción, todos los rubros presentan variaciones positivas. De hecho, según la encuesta, las actividades de esparcimiento como cines y hotelería, que fueron las más perjudicadas por la pandemia, son las que más crecieron en el trimestre último. No hay que perder de vista, no obstante, que en los días más crudos de la cuarentena algunas de esas actividades tuvieron facturación casi cero.

En el “rubro por rubro” se ve que el de servicios personales aumentó 27 por ciento; restaurantes 26 por ciento; libros, diarios, música y deportes 25 por ciento; e informática y comunicaciones 24 por ciento.

La encuesta señala que más de la mitad del crecimiento está explicado por el rubro textiles y prendas de vestir (por su fuerte influencia en la economía local), seguidos por los restaurantes y locales dedicados a los servicios personales. “Si bien los cines y los servicios hoteleros incrementaron fuertemente sus ventas, su incidencia en la variación es poco significativa”, aclara el informe.

NUEVE TRIMESTRES EN BAJA

Hay que recordar que la economía platense arrastraba más de tres años en recesión. De hecho, desde que los especialistas de Económicas realizan la encuesta esta la primera que muestra un resultado positivo: hasta acá, desde inicios de 2019 se acumulaban nueve trimestres consecutivos de caída de las ventas. Por eso, según resaltan, “aún con la recuperación del segundo trimestre 2021 todavía los niveles están por debajo de los observados en 2018 / 2019”.

EL IMPACTO DE LOS AFOROS

Los comerciantes platenses consideran que la recuperación todavía podría ser mayor de no ser por los aforos que todavía rigen en distintas actividades para prevenir los contagios de coronavirus. Por caso, 47 por ciento de los encuestados sostuvo que las restricciones en la cantidad de personas dentro de los locales “tienen un efecto negativo”. Y, dentro de este grupo, un 29 por ciento aseguró que la pérdida por este motivo supera el 50 por ciento del total de ventas. “Estos resultados dan un indicio de una demanda latente que permitirá continuar con la recuperación”, resaltan los autores del informe.

El mes con mayor incremento en los puestos de trabajo fue abril de 2021, según el informe

Vale aclarar, no obstante, que la Provincia amplió recientemente los aforos en las instalaciones comerciales, deportivas y sociales bajo techo, sumando un “extra” de 20 por ciento de personas para personas que estén vacunadas contra el Covid-19. De esta forma, el aforo máximo, por caso, en un restaurante puede llegar hoy al 70 por ciento. Mientras que esta encuesta se hizo durante las tres primeras semanas de abril, cuando los aforos y horarios eran bastante más reducidos que en la actualidad.

EL EMPLEO, ALGO MEJOR

¿Qué pasó con el empleo en La Plata? El mes con mayor incremento en los puestos de trabajo fue abril de 2021. “Exactamente un año antes se registró el peor dato en términos de caída” dice el estudio. Además, hoy “se registra un 10 por ciento más de personas empleadas que en el mes de octubre de 2020”. Y si bien es cierto que mayo y junio mostraron una evolución negativa, producto de la movilidad comercial esto “puede deberse a un movimiento estacional”, se aclaró.

El efecto de la flexibilización de las restricciones se nota en el mercado laboral. El informe da cuenta de que “el incremento en el empleo del mes de abril se debe, fundamentalmente, al mayor personal solicitado en la zona céntrica, dado que en las áreas residenciales no traccionó de manera tan significativa”.

En cuanto a los canales de comercialización, en promedio, los locales de la Ciudad realizan 21 por ciento de sus ventas por canales no presenciales. Los rubros que más venden por estos canales son restaurantes y materiales para la construcción, con 34 y 22 por ciento de sus ventas, respectivamente.

El 61% de los empresarios espera que sus ventas se incrementen en el tercer trimestre

En relación a las cuestiones macroeconómicas que afectan a la economía local, para la mayoría (80 por ciento) de los empresarios platenses la inflación es el principal problema de la actualidad. En segundo y tercer lugar se ubican la presión impositiva y la falta de demanda (56 por ciento y 54 por ciento).

Con este escenario, hay mayor optimismo en el empresariado platense. De hecho, para el tercer trimestre el 61 por ciento de los empresarios locales “esperan que sus ventas se incrementen; solo el 9 por ciento que disminuyan y 30 por ciento que no varíen. “Son significativamente mas optimistas que un año atrás (donde en plena vigencia de las medidas ASPO el 51 por ciento esperaba disminución de las ventas)”, resalta el informe. Y agrega: “Las expectativas son las mejores de las que se tenga registro”.

Respecto a las preocupaciones, la inflación y la inseguridad están al tope de las inquietudes del sector comercial.

Por último, se resalta que con el avance en la vacunación, la inminente vuelta a la presencialidad en organismos públicos y de ciertas actividades en las universidades, ya hay empresarios que aceleran las inversiones. De esa forma “se disipa la cautela para invertir”: un 30 por ciento de los encuestados planea incrementar las inversiones en el próximo trimestre.

83% de los negocios de La Plata no variará la dotación de personal durante el tercer trimestre de 2021, según la encuesta de Económicas. Respecto de las horas trabajadas,59 por ciento cree que no variarán y 39 por ciento sostiene que las mismas aumentarán. “Nuevamente las expectativas son muy positivas”, señala el informe.

45% De los comercios encuestados para el informe pertenecen al rubro “Textiles y prendas de vestir”. También abarca rubros comerciales (venta de alimentos; productos informáticos; venta de materiales de construcción; libros, diarios; prendas de vestir ) y de servicios (cines, hoteles, restaurantes, taxis y servicios personales), entre otros.