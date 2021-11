Entre la sorpresa y el rechazo: agencias de turismo dicen que darán pelea

El Gobierno nacional puso fin, al menos en los meses más inmediatos, a la posibilidad de pagar en cuotas los viajes al exterior. Y en las agencias de turismo de la Ciudad, según coincidieron los operadores consultados por este diario, la medida cayó como un balde de agua fría tanto por la restricción al consumo que implica como por lo inesperada de la resolución. No tardaron en reaccionar: la federación que las nuclea intentará primero tratar de llegar a un acuerdo con las autoridades para amortiguar el impacto, y de no ser así, adelantaron, iniciarán un reclamo por el camino judicial.

A última hora del jueves, el Banco Central limitó, con una resolución, el financiamiento de las compras con tarjetas de crédito de pasajes y servicios de turismo al exterior como alojamientos, excursiones y alquiler de transporte, entre otros, tanto en forma directa o abonadas a través de agencias de viajes, plataformas web u otros intermediarios.

“Justo lanzan la medida en un `Black Friday´, una fecha en la que se mueve mucho el consumo”

Con todo, las personas que planeen comprar pasajes u otros servicios turísticos destinados al exterior, deberán optar por hacerlo en un solo pago. Aquellas que no tienen esa posibilidad, podrán sacar un préstamo personal (la tasa para la devolución ronda el 78 por ciento) o realizar una maniobra distinta con la tarjeta que consiste en pagar el monto mínimo y refinanciar el resto (en ese casoel interés es del 43 por ciento).

La medida fue adoptada a través de la Comunicación “A” 7407 y entró en vigencia a las pocas horas, es decir, ayer.

“Las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes -personas humanas y jurídicas– de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.), ya sea realizadas, en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas web u otros intermediarios”, expresó el BCRA en el documento.

Gonzalo Velázquez, operador turístico con agencia local, calificó la decisión del gobierno como “sorpresiva” y entendió también que resulta inoportuna, pues, señaló que “justo la lanzan para el Black Friday, una fecha muy importante para la compra de servicios turísticos, y sobre todo en estos días, cuando recién se está reactivando el mercado internacional después de un año y medio que estuvo muy golpeado por la pandemia”.

En esa misma línea se expresó la operadora turística Sofía Lenzetti. “La medida afecta a muchas familias que quieren viajar afuera y se encuentran con esto, que por el hecho de estar los viajes tan caros por el tipo de cambio, les cuesta así viajar”, dijo la joven a la vez que indicó que en el caso de esa agencia “trabajamos fundamentalmente con un público que se va pagando el viaje de apoco, como que empieza ahora para hacerlo el año que viene, y además hay poca gente que tiene cupo suficiente en la tarjeta como para financiar un paquete para toda la familia”.

La cámara de agencias definió la medida como un ataque al sector / Web

¿VAN A LA JUSTICIA?

La Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) advirtió que evalúa recurrir a la Justicia contra la decisión del Gobierno de prohibir la venta de viajes al exterior en cuotas.

En un comunicado emitido por la entidad que reúne a las agencias del sector, se adelantó que “nuestro equipo legal ya está evaluando accionar por vía judicial frente a semejante discriminación (una medida solo contra el turismo) que podrá, incluso, traer como consecuencia idénticas decisiones de otros países hacia el nuestro”.

En ese sentido, la cámara consideró que la prohibición es “un ataque sobre los consumidores de viajes y las empresas, que en su gran mayoría son pequeñas y medianas que aún no han podido recuperarse de las consecuencias económicas del COVID-19 y ahora reciben otro impacto sobre sus negocios que son, ni más ni menos, que su fuente de subsistencia”.

Los empresarios calificaron la decisión como “una medida intempestiva e inédita, que va contra toda lógica”.

Asimismo, añadieron que “el 65 por ciento del valor de los servicios turísticos en el exterior se lo queda el Estado en una sola cuota, y así se siguen mermando las oportunidades de una industria que no hace más que poner el hombro y traccionar empleo genuino a lo largo y ancho de toda la Argentina”.

Según destacó el protesorero de la FAEVYT, y vicepresidente, a la vez, de la Asociación de Viajes de Turismo de La Plata, Fabián Latanzzio, el sector está muy preocupado por la medida del BCRA. “Afecta mucho la actividad, por eso estamos viendo si la semana que viene podemos tener alguna apertura al diálogo; en caso contrario vamos a ir por la vía judicial”, dijo el operador.

LO QUE DICE EL GOBIERNO

La decisión del BCRA es “una medida puntual y momentánea”, que “viene a cuidar el rumbo” de la economía argentina, dijo la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.

En rueda de prensa en Casa de Gobierno, la funcionaria señaló que es una medida que se toma mientras el Gobierno nacional “se está teniendo que hacer cargo de la más grande negociación de la Argentina con el FMI por la deuda más grande que se tomó”.

Según reiteró Cerruti, “es una medida puntual y momentánea, y se va a poder seguir viajando, en algunos casos habrá que esperar unos meses, en otros casos se podrá financiar de otra manera con la tarjeta de crédito”.