Explican que el acuerdo aún no está confirmado

El diario Financial Times explicó en un artículo firmado por Lucinda Elliott y Michael Stott, que todavía no es un acuerdo completo entre la Argentina y el FMI.

“Un acuerdo completo con el prestamista con sede en Washington sobre un acuerdo de reestructuración de la deuda aún debe ser aprobado por la junta directiva del FMI y ratificado por el Congreso de Argentina, donde la oposición obtuvo grandes ganancias en las elecciones del año pasado.

Funcionarios del FMI dijeron en una declaración separada que, aunque se había llegado a un entendimiento “sobre políticas clave”, aún está pendiente un acuerdo final a nivel del staff. El personal del Fondo continuaría trabajando con sus contrapartes en Buenos Aires “en las próximas semanas”, se lee en el comunicado.

(…) Alberto Ramos, economista jefe para América Latina de Goldman Sachs, dijo que ‘se reservaría el juicio hasta que podamos revisar el plan del nuevo programa [pero] la primera impresión basada en los comentarios estilizados de las autoridades parece ser que la estrategia monetaria/financiera no es particularmente fuerte’.”

La agencia Bloomberg, que había dado la primicia la noche anterior, informó con firma de Jorgelina Do Rosario y Scott Squires: “(…) La aprobación del acuerdo no está garantizada, especialmente del lado argentino. La propuesta de presupuesto de Fernández para 2022 fue rechazada en diciembre por un nuevo Congreso. (…) Si se aprueba el acuerdo, Argentina debe cumplir con los objetivos presupuestarios del programa y aprobar revisiones trimestrales con el personal del FMI para seguir recibiendo alivio de la deuda. Esa es una tarea difícil con las elecciones presidenciales del próximo año y una coalición gobernante dividida después de su derrota en las elecciones intermedias. “Claramente es un paso en la dirección correcta”, dijo Edwin Gutiérrez, administrador de cartera de Aberdeen Asset Management en Londres. “Pero como con todos los acuerdos del FMI con Argentina, este está plagado de riesgos de implementación”, dijo Ryan Dube en The Wall Street Journal.

López Murphy

Ricardo López Murphy, en aquella sesión del fallido proyecto de Presupuesto 2022, fue quien le propuso a Máximo Kirchner que el Frente de Todos retirase el proyecto hasta concretara el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y hubiese “consistencia” entre uno y otro documento.

“Hubo gente del Frente de Todos que de verdad, no en broma, propuso romper con el FMI. Me pasé horas revisando los antecedentes del puñadito de países que lo hicieron y provocaba terror sólo leer la nómina. A veces hay dirigentes que no parecen comprender que ellos son líderes de una nación. Todo lo reducen a dirimir batallas domésticas y rechazan aceptar que son personas de referencia en una nación integrada a un sistema de países. No les importa la repercusión que tienen sus expresiones en los ciudadanos que no participan de sus guerras de guerrillas. Por ese motivo, estoy aliviado pero no le puedo decir si estoy muy aliviado o apenas un poco aliviado”.

“Un acuerdo es mejor que un desacuerdo. Pero tampoco puede resultar cualquier acuerdo porque llevará a un incumplimiento. Por lo tanto sólo dejaríamos de hablar de ‘default’ hasta el próximo ‘default’… El acuerdo debe tener consistencia. Esto quiere decir que no basta con enumerar las metas sino en detallar cómo se alcanzarán esos objetivos. Y ahí aparecen las dudas que devalúan mi alivio”, agregó.