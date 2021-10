Gimnasia lo luchó y lo ganó, cuando más lo necesitaba

Gimnasia tenía que ganar, y ganó. Había mucho en juego. Venía de dos encuentros donde no había sumado de a tres. En ese reducto de 25 y 32 que divide aguas y genera problemas entre el Triperío cuando a alguien cada tanto se le ocurre trasladar la localía allí. El último recuerdo fue una derrota con Sarmiento. No había lugar ni siquiera para empatar.

Para que aquel punto logrado en Avellaneda ante el Rojo tuviese más valor, debía ganarle a Newell´s. Y lo hizo. Le regaló a su gente que tanto lo necesitaba, una victoria liberadora.

Fue un justo ganador, y tal vez no mereció sufrir por ir ganando por la mínima diferencia. Si bien Johan Carbonero convirtió el gol en el cierre de la etapa inicial, el Lobo justificó el triunfo por lo hecho en el complemento.

Por que cuando tuvo que jugar, jugó. Cuando tuvo que meter, metió. Hubo jugadas colectivas a un toque y con lujo; pero también el equipo entero se puso el “overol” y peleó cuando el rival se le venía.

EL GOL Y MUY POCO MÁS

El primer tiempo no fue lindo. No fue vistoso. Los arqueros no volaron para los fotógrafos. Partido sucio. De lucha. En ese contexto, Newell’s pareció tener la iniciativa pero solo de manera territorial.

Carbonero sobre los 8 minutos aceleró por izquierda y llegó hasta la línea de fondo, sacó un centro que controló el arquero Macagno.

El tándem Negri y Castro generaban peligro cuando se juntaban por el lateral izquierdo; y precisamente Nicolás Castro probó al arco y se fue cerca.

El cronómetro marcaba 25 minutos y el partido seguía siendo malo, flojo los dos equipos, pero la visita seguía teniendo más idea de ataque. ¿El Lobo? Totalmente desconectado.

A los 39 minutos llegó un córner para Gimnasia. Centro pasado al segundo palo de Alemán, y Maxi Coronel que gana arriba y su cabezazo tenía destino de gol pero Nacho Scocco salvó en la línea.

Pero dos minutos más tarde y con Newell´s atacando en el área del Lobo, hay un rechazo y la pelota la pelea en campo Tripero Carbonero contra dos rivales. Aún en campo propio el colombiano comenzó una larguísima corrida rumbo al arco rosarino. Con dos rivales corriéndolo de atrás pero sin chance de alcanzarlo, solo lo esperaba Macagno. Carbonero definió desde la medialuna ante el golero que aún esperaba dentro del área grande. El colombiano con un derechazo suave al palo derecho (como ante Independiente), puso el 1-0.

La visita sintió el impacto y los de Pipo manejaron la pelota buscando que llegara el final.

EN EL COMPLEMENTO, JUSTIFICÓ EL TRIUNFO

Y en el segundo tiempo el Lobo salió con con más firmeza y decisión para atacar. Brahian Alemán entró más en contacto con la pelota y hasta metió algunos “lujitos”.

Emanuel Cecchini se adueñó del mediocampo y llegó siempre cuando se lo necesitó, recuperando y jugando.

Carbonero por izquierda era un peligro latente con su velocidad y por derecha Matías Pérez García estaba muy activo y comprometido, jugando y tirándose al piso si era necesario. Arriba, Holgado se mostraba movedico y bien en el juego asociado; solo faltaba que conectara el Pulga Rodríguez , pero esto casi no sucedió.

A los 20 minutos la visita empezó a ganar territorio y pelota. Gimnasia estaba sintiendo el esfuerzo y necesitaba cambios. Newell’s con una doble variante había cambiado el aire del medio para arriba.

Sobre los 25 minutos Pipo lo vio también y sacó al Pulga (que salió evidentemente molesto), que jamás pudo meterse en el juego e ingresó Nicolás Colazo para ubicarse como carrilero izquierdo. Carbonero, se fue para la derecha.

La defensa Mens Sana no tuvo fisuras. Seguros los laterales y los centrales muy sólidos rompían todo intento. Por eso a Pablo Sabbag no le quedó otra que probar desde afuera del área, pero Rodrigo Rey en dos tiempos arrojándose al palo izquierdo desactivó el peligro.

Los cambios que realizó Gorosito le vinieron bien a Gimnasia. Colazo entró bien, se sacrificó para recuperar, pero también se animó a soltarse y llegar a pisar el área de enfrente. Un buen encuentro entre Alemán y el pibe Sebastián Cocimano (que también tuvo un buen ingreso), terminó con un remate alto de Colazo.

Gimnasia cambió el aire, se rearmó y terminó dejando una buena imagen. Por que volvió a ganar terreno y pelota sobre los 35 minutos. Las variantes refrescaron al equipo que pudo adelantarse en el campo y estuvo cerca de llegar al segundo gol mientras la visita se deshilachaba.

Al Lobo le faltó claridad en los últimos metros para definirlo. Para ese entonces también estaban Eric Ramírez parado por la derecha en el ataque y Guillermo Fratta que se paró como un “cinco tapón” delante de la línea de cuatro.

El triunfo albiazul nunca corrió peligro y el público terminó brindándole un merecido aplauso al equipo de Gorosito, que también lo necesitaba y mucho… El triunfo y el aplauso.

EL COMENTARIO DEL PARTIDO DESDE EL ESTADIO

EL ANÁLISIS DEL DEL PRIMER TIEMPO DESDE 25 Y 32