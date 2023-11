Julio Garro reconoció el triunfo de Julio Alak en La Plata y se viene la transición

El último interrogante respecto del resultado final de las elecciones para intendente en La Plata se terminó por despejar ayer. Julio Garro, que venía ensayando una serie de reclamos por el escrutinio, reconoció la derrota y admitió el triunfo de Julio Alak al anunciar que no apelará el fallo de la Justicia electoral que le denegó un pedido para abrir más urnas.

El jefe comunal utilizó sus redes sociales para efectuar el anuncio, luego de que el viernes trascendiera que un grupo de asesores legales estaba trabajando en el texto del nuevo planteo, esta vez ante la Cámara Nacional Electoral, que se dispondía a interponer Garro.

En su mensaje a los platenses, el actual intendente indicó que “sé que los últimos días estuvieron cargados de indefiniciones. Por eso, y para llevar claridad, quiero aclarar algunas cuestiones”.

“Luego de las elecciones, con el equipo encontramos diferentes irregularidades, por eso pedimos la apertura de 79 urnas. Allí encontramos que Unión por la Patria había perdido 241 votos, Juntos por el Cambio había recuperado 43, e incluso vimos y defendimos 121 votos más de La Libertad Avanza. Nunca se trató de una discusión ideológica, se trató de defender lo que cada uno de ustedes eligió”, describió.

En el texto, Garro sostuvo que “por eso pedimos la apertura de 200 urnas más, porque sabíamos que la tendencia no cambiaría. El juzgado entendió que no debía autorizar esa apertura y luego de evaluar con mis equipos, decidimos respetar la institucionalidad democrática, respetar el fallo y no tener a todos los platenses como rehenes de la incertidumbre”.

“Decidimos respetar la institucionalidad democrática y no tener a los platenses como rehenes”

Agregó que “más allá del resultado, lo que siempre buscamos fue cuidar el voto de cada uno de ustedes para que el próximo intendente sea el que realmente quiere la mayoría. Siempre voy a defender los valores republicanos. Lo hago desde que decidí involucrarme en política, lo hice en estos 8 años como intendente y lo seguiré haciendo desde el lugar que me toque”.

“Ahora vamos a trabajar para garantizar una transición ordenada y en paz (ver aparte), como los platenses merecen. Ya estuve en contacto con Julio Alak para avanzar y ponerme a disposición para el traspaso más transparente de la historia de la ciudad desde el 83 hasta acá”, finalizó.

En medio de un resultado muy apretado, Garro dijo que había detectado una serie de inconsistencias en varias mesas de votación. Por eso, reclamó ante la Justicia electoral la apertura de 79 urnas, planteo que le fue concedido.

Tras el nuevo recuento de esas mesas, Garro achicó la diferencia con Alak, pero no alcanzó para dar vuelta el resultado.

Sus apoderados reclamaron, en ese contexto, que se abrieran todas las urnas, pero sobre el filo de la medianoche del jueves, la Justicia electoral le denegó el pedido y Alak quedó consagrado intendente por una diferencia de 606 votos. En efecto, Alak cosechó 166.479 sufragios en tanto que Garro acumuló 165.873.

“Vamos a trabajar para garantizar una transición ordenada y en paz”, afirmó el Intendente

En una resolución firmada por los jueces Roberto Lemos Arias, Sergio Torres y Alejo Ramos Padilla, la Junta definió que pese al recuento de 79 urnas, no se modificó el resultado del escrutinio.

Y sobre la apertura de la totalidad de las mesas formulada por Juntos por el Cambio consignó que “debe tenerse presente que el plazo establecido para formular reclamos respecto del escrutinio definitivo correspondiente a La Plata venció el día 31 de octubre a las 18 horas”, por lo que se consideró el nuevo requerimiento como “extemporáneo” y que fue planteado “sin brindar ninguna razón jurídica que justifique lo peticionado”.

En ese contexto, Garro y su fuerza política, Juntos por el Cambio, anunciaron que apelarían el fallo de la Justicia tras calificarlo de “infundado”. Pero finalmente ayer el jefe comunal anunció que no insistirá con el reclamo y terminó por reconocer el triunfo de Alak, que iniciará su quinto mandato desde el 10 de diciembre.