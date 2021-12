Juntos le pide a Cristina que apoye el acuerdo con el FMI

Tras las declaraciones de Cristina Kirchner contra el Fondo Monetario Internacional, durante el acto organizado por el Gobierno el viernes en la Plaza de Mayo, que fueron apoyados por Alberto Fernández, desde Juntos por el Cambio pidieron que la Vicepresidenta apoye públicamente y de manera explícita el acuerdo al que se llegue con el organismo, porque de modo contrario no lo votarán.

Este tironeo se da, justamente, en medio de las negociaciones que el equipo económico intenta encaminar para llegar a un entendimiento con el FMI, que ya le reclamó a la Argentina varios aspectos de compleja resolución, como bajar la inflación y el déficit.

Esto, sumado a los dichos de la expresidenta contra el organismo, hizo ruido en la oposición, que salió a dejar clara su postura.

Fue el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, quien aseguró que Juntos por el Cambio “de ninguna manera” votará el entendimiento al que se llegue si Cristina no lo apoya explícitamente.

“Buscan un acuerdo y no se sabe qué es lo que están negociando con ellos y no veo cómo comprometer a la oposición en algo así. Tenemos unanimidad en la mesa de Juntos por el Cambio; primero tiene que dar el acuerdo para el Fondo Monetario Internacional Cristina Fernández de Kirchner, no vaya a ser cosa que ella se quede con el relato de estar en contra del Fondo y el fardo del acuerdo se lo deja a la lapicera de Alberto (Fernández) y a la oposición cómplice”, tiró Cornejo.

En una entrevista con radio Mitre, el senador dijo que esa alternativa no puede ser aceptada “de ninguna manera” ni por su espacio “ni por los argentinos”: “Que ponga la lapicera ella, que es quien tiene la lapicera, que quedó demostrado ayer (por el viernes en el acto)”.

Consultado puntualmente sobre si Juntos por el Cambio votaría el posible acuerdo sin un apoyo explícito de la vicepresidenta, contestó: “Si no tiene el acuerdo de Cristina Fernández de Kirchner, de ninguna manera. Me imagino el escenario que después (la diputada Fernanda) Vallejo sale con un audio que ellos están en contra”.

Además, puntualizó que el acuerdo con el Fondo implica “muchos riesgos”, y destacó que uno de ellos es que “es un acuerdo muy lavado y sería un problema que se patee todo para adelante”.

Ecos del discurso

La Vicepresidenta viene de reclamarle al Presidente que se comprometa a que los dólares que están en paraísos fiscales sean “un punto de negociación con el Fondo” y que “convoque a todos los partidos con representación parlamentaria para que, todos unidos como argentinos de bien, todos los partidos políticos con representación, le digan al FMI que no se va a aprobar ningún plan que no sea el que permita esta recuperación económica y que pueda seguir la recuperación económica”.

A eso, Alberto Fernández contestó con el “tranquila Cristina, no vamos a negociar nada que signifique poner en compromiso el crecimiento, el desarrollo social en la Argentina”. Y agregó: “No tengas miedo, que si el Fondo Monetario me suelta la mano voy a estar agarrado de la mano de cada uno de ustedes, de cada argentino”.

Sobre esto, Cornejo hizo notar que “no se puede responsabilizar al Fondo del mal momento económico de estos dos años, no es solo la pandemia y no es la deuda, porque no se pagaron vencimientos en este tiempo. No vengan a poner excusas de la deuda por la mala performance económica”.

Aseguró que en la Plaza de Mayo se escuchó a “la Cristina de siempre y al kirchnerismo de siempre, no les hace mella, son inmunes a las derrotas electorales. Es la narrativa que no se condice con los hechos. Es muy crítica de la Justicia pero no para de sacarle sobreseimientos. Al radicalismo lo ataca y le dice despabílense porque a ustedes el Fondo les volteó a dos presidentes, y la verdad que no, hay una conjunción de conflicto social alentado en muchos aspectos, por ejemplo en 2001 por el Conurbano, por el peronismo con el que ella estaba peleada pero ahora están aliados”.

Y concluyó: “Le puse en Twitter que estamos despabilados justamente, atentos de que no nos confunda con su relato. Hubo un intento de dividir al radicalismo con la designación de (Ricardo) Alfonsín embajador en España, sin embargo el radicalismo no cayó en esa trampa”.