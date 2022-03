La Cámpora arremetió contra Alberto Fernández y se tensa la interna: "Quieren gobernar con cinco amigos"

Andrés "Cuervo" Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia y secretario general de La Cámpora, la agrupación que comanda Máximo Kirchner, volvió a encender la interna en el Frente de Todos, en medio de las tensiones con el presidente Alberto Fernández, al señalar que "nos quieren poner a nosotros y a Cristina (Kirchner) el mote de sectarios, cuando el sectarismo está en quienes quieren gobernar con cinco amigos”.

En una entrevista radial, Larroque dijo “tanto el Presidente como sus laderos deben salir de ese laberinto en el que se metieron de creer que el enemigo es Cristina". Asimismo hizo un llamado a la “institucionalidad” del Frente de Todos. Según analizó, "el espacio se está achicando por una mirada corta, especulativa, que no busca pararse sobre su base natural".

En las críticas al presidente Fernández volvió a poner en relieve la disconformidad de La Cámpora con el acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional al sostener que Axel Kicillof "sin dudas hubiera negociado mejor el acuerdo".

Y añadió que la vicepresidenta Cristina Fernández expresa dentro de esa fuerza "algo en términos ideológicos" que definió como "un peronismo que traspasa los corsets que le habían puedo al peronismo en los años '90".

"Tanto ella como nosotros tuvimos la grandeza de dejar de lado contradicciones y construir un espacio común", manifestó en referencia al Frente de Todos (FdT).

En ese aspecto, el funcionario indicó que en esa agrupación están decididos a "darle paso a las generaciones más jóvenes" y celebró que "hay una vida interna permanente y la organización vive en esas bases".

Larroque sostuvo que "tenemos la responsabilidad de conducir al conjunto, no nos van a perdonar que no estemos a la altura. Cuando se cuente que estuvimos casi al borde de una guerra mundial, si se escribe que la dirigencia del Frente de Todos estuvo disputándose en cuestiones internas, bueno, la verdad es que nos van a cagar a palos todos los argentinos".

Sobre el acuerdo con el FMI, pidió "no dejarse engañar por cantos de sirenas" de los poderes económicos, al advertir: "En este contexto no podemos ceder soberanía, desmovilizar a la fuerza, no podemos perder densidad en el debate ideológico".