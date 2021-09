La Corte, al rojo vivo: Lorenzetti criticó la elección de Rosatti

Diferencias siempre hubo entre los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Pero siempre quedaron “pueertas adentro”, recuerdan fuentes judiciales. Sin embargo, la reciente elección de Horacio Rosatti como presidente del máximo tribunal de Justicia desnudó una fuerte interna entre los cortesanos, tras las durísimas críticas de un no dec sus integrantes, Ricardo Lorenzetti, que estalló a través de un correo electrónico enviado a sus pares por las “irregularidades” de la votación.

Lorenzetti, el “más político” del alto tribunal, en una carta que hizo pública aseguró que la votación del jueves repitió “vicios” que “ya habían sido superados hace más de una década” y comparó la designación de Rosatti a la del menemista Julio Nazareno, ocurrida en 2000.

El apoyo que obtuvo Rosatti fue el mínimo necesario. Lo votaron tres de los cinco miembros, contabilizando su propio voto. En cambio, no lo apoyaron Lorenzetti ni Helena Highton. Así, la división en la Corte quedó más que expuesta.

Lorenzetti, que tendría intenciones de volver al cargo máximo en el tribunal que ejerció durante más de 10 años, mencionó que este tipo de actos -por la votación- “contradice los precedentes y la tradición de la Corte Suprema, y ha afectado el prestigio de la institución y de la elección misma”.

El plenario para elegir al nuevo presidente había sido convocado por Rosenkrantz con apenas un día de antelación cuando la fecha original era el martes 28. Ese cambio de planes tuvo fuerte relación, al parecer tal como transcurrieron los hechos y como lo denunció ayer Lorenzetti, con el “trípode” que se conformó para sostener a Rosatti estaba firme. Una de sus patas era el mismo futuro presidente. La otra, el saliente titular. La tercera, Juan Carlos Maqueda.

Del otro lado de la mesa del poder de la Corte quedaron Highton y Lorenzetti, que no participaron directamente de la votación.

A elección de Rosatti anotó otra particularidad, según cuentan quienes conocen la entretela de la Suprema Corte: Maqueda abandonó, para apoyar al futuro presidente, su alianza histórica con Lorenzetti.

Existieron otros “enjuagues” intramuros. Por caso, la convocatoria anticipada al plenario por parte de Rozenkrantz. Lorenzetti había comunicado con antelación que ese día iba a participar de una jornada y que no estaría disponible. Highton pidió entonces la postergación del plenario, pero su reclamo tampoco prosperó.

Cuentan que días antes hubo otra negociación para evitar la fractura. Lorenzetti le habría propuesto a Rosenkrantz, con quien se enfrentó en 2018, continuara al frente del tribunal por tres años más. Estaba dispuesto a votarlo y a trabajar para conseguir el consenso del resto de los integrantes del cuerpo, pero no hubo acuerdo.

Distintas versiones señalan que Rosenkrantz le dijo a Lorenzetti que “son momentos difíciles en el país y se vienen años todavía mucho más complejos, prefiero correrme, no seguir como Presidente”.

ANTECEDENTE DE 2000

La votación final, por otra parte, revivió un escenario que no se registraba desde el año 2000. Durnate el gobierno de Fernando de la Rúa, la Corte Suprema debía renovar sus autoridades en un escenario de profunda división. Julio Nazareno aspiraba a ser reelegido por tercera vez consecutiva como presidente, pero no tenía los votos de sus colegas para lograrlo. Frente a ese encerrona, se votó a sí mismo. Como ocurrió con Rosatti el jueves.

Ayer Lorenzetti evocó el voto que emitió en su oportunidad el juez de la Corte Enrique Petracchi, al oponerse a la reelección del último presidente del máximo tribunal de la época de Carlos Menem, quien terminó, con posterioridad, renunciando a ese cargo debido a un inminente juicio político que impulsó Néstor Kirchner a poco de asumir su cargo.

“Se repiten vicios moral y jurídicamente descalificados”

Ricardo Lorenzetti,

Juez de la Corte Suprema

“Todos sabían que el suscripto estaba representando al país en la reunión de un organismo internacional (UNIDROIT) con la participación de juristas de todos los continentes. Es decir, no era una tarea privada, sino institucional. Por lo tanto, era posible tratar el tema el día martes 21 o martes 28. No había urgencias, ni obligación legal, y no hubo mala voluntad ni deseos de no asistir”, aseguró el juez rafaelino.

De esta manera, “se violó la tradición de la Corte en la materia y las reglas de la cortesía”, sentenció.

REACCIÓN POLÍTICA

“Es otro poder del Estado, ellos eligen sus autoridades, se ponen de acuerdo y nosotros somos respetuosos de su independencia. Los felicitamos y bueno, que hagan su trabajo”, aseguró, mientras, el jefe de Gabinete, Juan Manzur.

“La Justicia es un poder independiente y nunca nos metemos. Que hagan su trabajo”

Juan Manzur,

Jefe de Gabinete

Pero parte del kirchnerismo duro salió a criticar al designado presidente de la Corte, Rosatti, Mientras el máximo tribunal de Justicia aún debe resolver más de 15 apelaciones realizadas por la vicepresidenta Cristina Kirchner en las múltiples causas judiciales que tiene.

Eugenio Zaffaroni, asesor jurídico de la expresidenta, repudió que “tres jueces decidan la institucionalidad del país” y dijo que la Corte “es uno de los grandes problemas del Poder Judicial”.