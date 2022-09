La defensa de Cristina Vinculó la causa con el atentado

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sostuvo ayer que la causa Vialidad fue una “fábula” montada para llevarla “de los pelos” ante la Justicia, acusó a los fiscales que la investigaron y relacionó este expediente con el atentado a su vida que sufrió hace algunas semanas.

“Desde el ámbito judicial se da licencia social para que alguien pueda hacer cualquiera. Esto es crear un clima que han construido, no con las tres toneladas de prueba, lo que hay son 30 toneladas de tapas de diarios y de alguna otra revista semanal donde se va estigmatizado a una mujer. Me siento en estado de indefensión con este país y con este poder judicial”, apuntó la ex mandataria.

Fue incluso más allá al poner en duda que los jóvenes detenidos hayan actuado por su cuenta. “Nadie puede creer que esta banda tiene la autoría intelectual”, señaló.

En su alegado que duró cerca de una hora y media, Cristina Kirchner sostuvo que en las acusaciones en su contra “se violó la Constitución Nacional” porque fueron asentadas sobre “decretos aprobados por el Parlamento” y consideró la actuación de los fiscales y los jueces en ese juicio constituye “un claro caso de prevaricato”.

La ex mandataria hizo ejercicio de su propia defensa ante el tribunal que lleva el juicio por presuntos actos de corrupción con la obra pública en Santa Cruz en beneficio del empresario Lázaro Báez.

“Hubo toda una fábula montada para traerme de los pelos a mí a este juicio”, expresó la Vicepresidenta desde su despacho en el Senado, al exponer vía Zoom en el marco del alegato final ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2.

Durante poco más de hora y media, la Vicepresidenta analizó los motivos por los cuales sostiene los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola violaron la Constitución Nacional con las pruebas que tomaron en cuenta para pedir que se la condene a 12 años de prisión y se la inhabilite de por vida a ejercer cargos públicos, y anticipó que reclamará la extracción de testimonios de todas sus contradicciones en relación a la prueba por constituir “un claro a caso de prevaricato”.

Ante ello, pidió a los jueces que “se extraigan testimonios de todos y cada uno de los hechos donde, confrontados dichos del fiscal con la prueba obrante en autos, sea pericial, testimonial o documental, queda demostrado que los fiscales Luciani y Mola mintieron en el alegato final de acusación”. Fue al anticipar que denunciará a estos funcionarios judiciales.

“La acusación de los fiscales viola la Constitución” porque “un Gobierno elegido por el pueblo no puede ser considerado como una asociación ilícita”, remarcó.

Además, en otro de los puntos de sus cuestionamientos, la Vicepresidenta señaló que los representantes del Ministerio Público Fiscal analizaron los mensajes del también procesado ex secretario de Obras Públicas José López y encontraron “cuatro” entre 26.000 que usaron para acusarla.

Sin embargo, resaltó, “se pasó por alto más de 400 llamadas del señor (Nicolás) Caputo, hermano de la vida del ex presidente (Mauricio) Macri”, recordó la vicepresidenta.