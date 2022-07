La insistencia ofensiva de Gimnasia mereció más que el empate 0 a 0 frente a Colón

Buscando mucho el gol, pero con mayor convicción y mejores atributos durante el segundo tiempo, Gimnasia debió conformarse con el empate sin goles ante Colón de Santa Fe en estadio del Bosque. Ante un rival duro, que también le provocó algunos sustos sobre el final, el Lobo de Gorosito mereció el triunfo por haber sido quien buscó más y mejor desnivelar un trámite que, durante la etapa inicial, se hizo bastante previsible.

De esta forma el elenco albiazul repartió puntos con el sabalero y quedó cuarto en la tabla de posiciones con 15 unidades, en un certamen que por ahora comanda Atlético Tucumán y Argentinos Juniors con 16 unidades, mientras que Newell’s, con 15, deberá medirse con Racing en Rosario.

La próxima fecha el conjunto de Pipo será visitante el jueves 21 de julio, a las 21.30 horas, ante River en el Monumental de Núñez.

Después de aquel inicio con dolor de cabeza incluido en Tucumán, Gimnasia salió, desde el primer segundo de juego, a buscar la victoria ante un Colón un tanto agazapado y dispuesto a golpear desde el contragolpe.

Entre los argumentos salientes del Lobo de Pipo se advirtieron las proyecciones permanentes de Guillermo Enrique, en su mayoría criteriosas, por la banda derecha.

Al cumplirse el primer cuarto de hora, Matías Melluso dejó el campo por lesión y en su lugar ingresó Nicolás Colazo. Fue justo durante el primer bache de un trámite con escasos atractivos y muchas imprecisiones.

Colón tuvo su primer remate al arco a los 25 minutos y generó cierta zozobra porque Bernardi recibió apenas ingresado al área y pateó sin demorarse, auqneu se fue bastante lejos del palo izquierdo de Rey.

Cerca de los 40 minutos, Eric Ramírez le ganó la espalda a Paolo Goltz dentro del área sabalera, pero terminó mal la jugada. Una vez que quedó perfilado para el centro, la Perla decidió rematar al arco y su remate se fue por muy lejos ante la mirada de Franco Soldano que esperó la asistencia de su compañero.

A ambos equipos les costó bastante generar buenas situaciones de peligro y por eso el primer tiempo se fue pasando sin momentos de interés.

Sólo una complicación un tanto ingenua de Guiffrey intentando cubrir la posesión de la pelota generó en un susto para Rey porque el Pulga Rodríguez aprovechó para arrebatarle la pelota y patear al arco. Su tiro pegó en la parte lateral de la red.

Al comienzo de la segunda parte ingresó Benjamín Domínguez, y dejó su lugar Martín Insaurralde.

Con el ingreso de Benjamín Domínguez, Gimnasia intentó refrescar su propuesta ofensiva, pero le siguió costando al local imponer su libreto ofensivo.

Un error de Morales saliendo con pelota dominada derivó en un contragolpe que, si bien se anuló por off side de Ábila, sacudió el trámite sin sobresaltos que imponía Gimnasia con su búsqueda del triunfo.

A los veinte minutos, y cuando venía de tener una corrida interesante donde había eludido al arquero y se había quedado sin ángulo en el remate final, Eric Ramírez tuvo la picardía se ubicar su cuerpo cuando el defensor Chicco iba a despejar y consiguió un penal que Echenique no dudó en sancionar.

De todos modos, la sanción fue invalidada a instancias del VAR por posición adelantada del delantero de Gimnasia.

A falta de un cuarto de hora para el final, Eric Ramírez fue nuevamente protagonista por su insistencia y movilidad. Recostado sobre la izquierda y adentro del área sacó un remate fuerte que el arquero Chicco contuvo en dos tiempos, en lo que podría haber sido la apertura del marcador.

La insistencia tripera quedó ratificada cuando Alemán cruzó la pelota para Ramón Sosa, quien dominó y quedó frente a frente con el arquero Chicco, quien despejó el remate del paraguayo.

A los 44 minutos, Gimnasia se salvó porque Wanchope Ábila desperdició muy cerca del arco una clara oportunidad para anotar al conectar de aire un tiro libre en forma de centro del Pulga Rodríguez.

FORMACIONES

Gimnasia y Esgrima La Plata: 17- Rodrigo Rey; 6- Guillermo Enrique, 4- Leonardo Morales, 24- Germán Guiffrey, 32- Matías Melluso; 10- Brahian Alemán, 27- Manuel Insaurralde, 30- Agustín Cardozo, 11- Ramón Sosa; 43- Eric Ramírez y 15- Franco Soldano. DT: Néstor Gorosito.

Colón: Ignacio Chicco; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Leandro Ojeda; Juan Pablo Álvarez o Leonel Picco, Santiago Pierotti, Julián Chicco, Cristian Bernardi; Luis Rodríguez y Ramón Ábila. DT: Sergio Rondina.

Cambios en el primer tiempo: 16m Nicolás Colazo por Melluso (G); en el segundo: 1m Benjamín Domínguez por Insaurralde (G); 26m Juan Pablo Alvarez por Picco (C) y Juan Sanchez Miño por Pierotti (C); 37m Matías Miranda por Sosa (G) y Alexis Domíguez por Soldano (G); 48m Mauro Formica por Rodríguez (C).

Amonestados: Ramírez, Insaurralde, Colazo (G); J. Chicco (C).

Árbitro: Fernando Echenique.

Cancha: Estadio Carmelo Zerrillo (La Plata).