La Plata: una decena de barrios salió en caravana al Centro en reclamo de más seguridad

Desde mediados del año pasado, y sobre todo a partir de febrero de este 2021, en diversos barrios y localidades de La Plata se generaron distintas movidas entre vecinos para reclamar por seguridad. La otra pandemia que golpeó fuerte en la Región fue la de la inseguridad, con asaltos de todo tipo y a toda hora. Preocupados por la falta de respuestas, la gente salió a la calle a marchar. Hasta hoy, “cada uno por su lado”.

Esta tarde, los vecinos y referentes barriales se unieron en una misma movilización. Leandro Boschi, hermano de Mariano, señaló que “la marcha es por justicia y más seguridad. Esta vez fue Mariano y puede ser cualquiera de acá en adelante. Lo que nos incentiva es que esto de una vez por todas cambie para bien de la sociedad entera”.

Asimismo, indicó que “(la inseguridad) está ocurriendo todos los días, es imposible vivir de esta manera: salís y no sabés si volvés. Esto es sin partidos políticos, acá se tienen que poner a trabajar los actores que están en este momento, en conjunto con quienes están fuera de este Gobierno. Tienen que apoyar. Además de la seguridad lo que tienen que tratar a fondo es el tema de la Justicia. La sociedad de bien se lo merece, no es vida esto”. Por último, reflexionó: “Yo espero que nos escuchen, que piensen y que resuelvan. Se tienen que sentar, ponerse de acuerdo y empezar a trabajar, pero ahora. Ya. Nos tienen que dar una solución”.

Héctor Tassino, quien administra los grupos “Ordenados” de la Zona Norte, sostuvo que “en City Bell hicimos 32 caravanas. Dos veces nada más se suspendieron. Quizás no se lograron grandes cambios, pero es claro que nos llevó a esta gran movilización”.

“La gota que desbordó el vaso fue el asesinato de un vecino delante de su familia. Veníamos pidiendo seguridad para cada barrio, cada uno con sus formas, y de alguna manera de forma espontánea nos fuimos comunicando y decidimos que la manera más contundente era hacer una expresión más multitudinaria, más contundente, que haga entrar en razón a los distintos estamentos del Estado que tienen la responsabilidad de llevar las cosas a buen puerto. Que las políticas estén acordes al siglo XXI, a pensar en un futuro que supere los gobiernos”, graficó.

Y remarcó que “sin dudas el caso de Mariano es un desencadenante importante. Fue un caso brutal y no podemos permitir eso, el desprecio por la vida no lo podemos tolerar”.

Desde Tolosa, Eduardo Hache manifestó que “realizamos más de una decena de reuniones y también hicimos la marcha al Ministerio de Seguridad. Después empezamos a juntarnos y a compartir las experiencias con otras Asambleas que tenían las mismas problemáticas. Eso fue lo que nos motorizó a promover esta marcha; hoy es el día en el que los vecinos nos tenemos que hacer escuchar. Es el momento para decir basta de inseguridad. Espero una buena convocatoria y que a raíz de todo esto nos escuchen y nos convoquen para tratar el tema de la seguridad, que tanto nos preocupa”.

En tanto, Daniel Arrippe, de Los Hornos, contó que “llevamos 23 marchas desde febrero, y lo que nos motivó a ampliar la convocatoria es que nos hemos dado cuenta que no podemos seguir así, visibilizar el tema cada uno en su barrio no sirve. Lo que va a pasar mañana, que estemos todos en La Plata juntos, va a ser lo mejor”. Y cerró: “Esta bueno que podamos estar todo y hacerles ver a los funcionarios políticos que tenemos que es seria la cosa en toda la ciudad, no solamente en los barrios. Yo espero el apoyo de la gente y espero que los vecinos se den cuenta de que podemos cambiar la cosa si aportamos un poco entre todos”.

Algunos de los barrios que dijeron presente fueron: San Carlos, City Bell, Villa Elisa, Los Hornos, La Loma, Villa Elvira, Villa Castells, El Mondongo, Tolosa, José Hernández, Ringuelet, Gonnet, parque Castelli, parque San Martín, Barrio Norte y La Cumbre.