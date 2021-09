Las Paso en la Provincia; operativo extraordinario y protocolos

“Un operativo extraordinario para una elección extrarordinaria”. Así resumen en la Provincia la serie de protocolos que estrenarán en las PASO del próximo domingo. Todo un desafío para un distrito que con 12.704.518 millones de electores convocados a votar en los 135 municipios, más de 6.000 puntos de votación, 36.917 urnas y 73.834 mil autoridades de mesa contiene el mayor padrón electoral del país. Y que debió adaptar ese monumental universo a las contingencias de una pandemia que, pese a la baja de los contagios, todavía persiste.

Por eso son varios los recaudos que anticipan estos comicios, los más extraños en 38 años de democracia. Entre ellos, la implementación de herramientas tecnológicas para monitorear la votación en tiempo real, el debut de la figura del “suplente” para sustituir a las autoridades de mesa ausentes y una mayor antelación en la designación de esos fiscales.

Desde el 12 julio, cuando empezaron a enviarse, hasta el último miércoles la Justicia Electoral había entregado al Correo Argentino 142.510 telegramas (792 extranjeros). Pero de ellos, 58.960 no habían llegado a destino por distintos motivos (domicilio incompleto o incorrecto, mudanza, domicilio incorrecto, una segunda visita sin respuestas, entre otros). Mientras que 8.621 se habían excusado de ser presidentes o vocales de mes.

Los datos a los que accedió este diario también daban cuenta de que otras 6.627 telegramas estaban en proceso de entrega, mientras que casi 35.000 personas aparecían registradas en la aplicación que el juez federal con competencia electoral en la Provincia, Alejo Ramos Padilla, dispuso crear para capacitar a los electores designados como fiscales de mesa.

Además, se enviaron más designaciones que otros años, ya que entre las medidas adicionales para lograr una mayor presencia de autoridades de mesa se incorporó la categoría “suplente” que actuarán en caso de ausencia del presidente o vocal, complementando a alguna de las autoridades originalmente designadas o asumiendo el rol de autoridad principal frente la ausencia de los dos. Para eso se reservan unas 17.000 personas (entre ellas, 3 mil funcionarios judiciales habilitados por la Suprema Corte para desempeñarse en las PASO) que podrían ser convocadas a último momento.

Lo que pretende la Justicia es que en el particular contexto de la pandemia ninguna de las 36.917 mesas quede acéfala. Para cubrirlas se necesitan, como se indicó, 73.834 mil autoridades (entre presidentes y vocales), de entre 22 y 58 años, es decir que no pertenezcan a ninguno de los grupos etarios de riesgo. Y en cada lugar los fiscales estarán ante un universo acotado de 350 electores: la idea es que no haya más de ocho mesas por cada escuela habilitada, para evitar la aglomeración de gente en un solo ámbito cerrado.

Quienes se desempeñen como autoridades de mesa, tal como estableció el Ministerio del Interior de la Nación, percibirán 2.500 pesos en viáticos y 1.500 pesos más si se capacitan antes de las primarias. En tanto que los delegados designados por la Justicia Nacional Electoral recibirán 4.500 pesos más 1.700 adicionales si cumplen con los reportes de eventos, incidencias o datos solicitados por la Cámara Nacional Electoral.

LA TECNOLOGÍA, UNA ALIADA

Además de la anticipación en las designaciones de autoridades y la serie de protocolos que se diseñaron para evitar contagios, la tecnología se erige como la gran aliada de la Justicia Electoral para este inédito proceso electoral. Las herramientas virtuales permitieron, por caso, agilizar la tramitación de los telegramas, hacer excusaciones de manera online y generar los oportunos reemplazos de fiscales. Así, pudieron advertirse en forma temprana datos que en elecciones previas se desconocían (o no se conocían hasta después de los comicios). “Esto nos permite llegar al domingo con la mayor cantidad de información posible y un menor ausentismo entre las autoridades de mesa”, confiaron a este diario fuentes bonaerenses al destacar que la mencionada aplicación permitirá estar conectado con cada autoridad y cada delegado de establecimientos, desde donde podrán reportar cualquier inconveniente o irregularidad.

La Justicia Electoral, según dispuso el juez Alejo Ramos Padilla dispondrá también de una especie de mapa virtual para seguir en tiempo real el estado de las mesas y puntos de votación, lo que permitirá advertir en forma remota los lugares que registren demoras o problemas con el escrutinio.