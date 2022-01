Más endeudamiento: prestarán U$S44.000 millones

El representante del gobierno argentino en el directorio del FMI y mano derecha del ministro de Economía, Martín Guzmán, en la negociación con el organismo, Sergio Chodos, dijo que con el nuevo acuerdo, del que faltan conocerse detalles, el Gobierno logró evitar un programa de ajuste típico del Fondo y que llegarán desembolsos por U$S44.000 millones, una cifra similar a la que tomó el gobierno anterior.

“La Argentina logró un sendero de convergencia fiscal que permite seguir teniendo una expansión del gasto moderada, pero positiva”, señaló en una entrevista radial.

“Lo que hemos evitado es un programa de ajuste”, dijo el funcionario. “La gran tragedia es haberse endeudado con el FMI en 2018. Eso implica hoy tener al Fondo metido adentro cada tres meses”, señaló en referencia a las revisiones trimestrales del organismo a los países con los cuales acuerda un programa. “La cuestión es cómo uno enfrenta ese problema y cómo se arma, y tener un acuerdo de negociación que dé margen, que se entienda, que uno se haya comprometido a lo que puede cumplir, que las metas sean asequibles, que las políticas implementadas tengan que ver con incrementar la competitividad y la capacidad de desarrollo y exportación de la Argentina”, completó.

El funcionario dijo que tras cada revisión, habrá desembolsos “que tienen una relación con el cumplimiento de las metas; es uno de los puntos donde empieza a tomar mayor dimensión el logro de negociar a conciencia y de negociar lo que uno sabe que puede cumplir y no firmar a los cinco minutos cualquier cosa”.

“Va a ser del tamaño del programa desembolsado en el gobierno anterior, alrededor de U$S44.000 millones. El programa nuevo va a tener un tamaño aproximadamente de ese volumen. Como la deuda actual, al momento de que cerremos va a ser menor en capital, por los pagos de septiembre, diciembre y ayer, entonces va a haber un diferencial”. Chodos reconoció, eso sí, que el cronograma preciso de desembolsos aún no está acordado. “La distribución exacta de ese cronograma es algo que todavía no se cerró, es una discusión técnica y tiene que ver también con la necesidad de recomposición de reservas. El cronograma específico no está; el total del tamaño del desembolso de este nuevo programa sí va a exceder un poco en el total de la deuda cuando se cierre, en aproximadamente 4.500 a 5.000 millones de dólares”.

De todos modos, los detalles aún no están completos. “Seguimos trabajando para llegar cuánto antes al acuerdo a nivel staff que después tendrá que pasar por el Congreso”, dijo Chodos. “Hasta último minuto la clave fue poder mantener todos los años del programa un aumento del gasto en términos reales, eso forma parte medular de proteger la recuperación económica y mejorarla. Eso guió la discusión del sendero fiscal en la que el gobierno fue muy firme”.

En línea con el discurso presidencial del viernes, Chodos señaló que en el programa no habrá lo que el FMI llama “reformas estructurales”.

“En este programa no vas a ver una reforma laboral, una reforma jubilatoria que afecte a la mayoría, sí políticas diseñadas para mejorar el desempeño económico y exportador argentino”, afirmó, y lo contrastó con el programa de 2018. “El gobierno anterior por ejemplo, bajó las jubilaciones sin el FMI y nosotros dentro de un programa con el FMI vamos a mantener un esquema de recuperación, de poder adquisitivo de las jubilaciones”, agregó.

Con respecto a ala duración, revisiones y desembolsos, Chodos explicó: “Cuando hablamos del período de 2 años y medio, estamos hablando del período donde ocurren dos cosas a la vez: los desembolsos y antes ocurren las revisiones trimestrales que preceden a los desembolsos. Ese período va a ser de dos años y medio”. En esas revisiones el FMI certificará el cumplimiento del acuerdo final y después hace el desembolso por el monto pactado por el cronograma de desembolso”.

A su vez, el repago de cada desembolso será “en un plazo entre 4 años y medio y 10 años, en cuotas y amortizaciones iguales, o sea, 12 cuotas de amortización iguales. Ahí lo que tenés es que si viene un primer desembolso, la última cuota se va a pagar a los 10 años de cuando venga, y como la última cuota de este desembolso va a ocurrir a los 2 años y medio de este proceso de revisión, aproximadamente, la última cuota de repago sí ocurriría aproximadamente a los 12 años”.