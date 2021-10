Montos duplicados: cuándo se cobran las Asignaciones Familiares de $10 mil

El Gobierno y la Anses anunciaron la semana pasada un aumento del doble del monto que perciben los beneficiarios de las asignaciones familiares para este mes. Por hijo, cada familia o titular podrá obtener hasta diez mil pesos como máximo, tan solo en la primera entrega de octubre.

Esta medida alcanzará a beneficiarios con trabajos formales, AUH, AUE, asignaciones familiares, prestaciones por Desempleo y monotributistas de la categoría A,B,C y D. En total, se estima que más de 3.2 millones de menores serán alcanzados por este aumento.

Desde Anses no anunciaron aún cuál será la fecha de cobro para cada beneficiario aunque se confirmó que llegará a finales de octubre. Desde noviembre se podrá cobrar con cada pago mensual dispuesto para las Asignaciones Familiares.

Además, a partir del primer pago de este aumento, cada mes se aumentará el monto para llegar a una recuperación total del salario. Quienes cobren $5.063 por hijo, pasarán a cobrar $10.126 y quienes perciban $3.415, recibirán $6830.

EL ANUNCIO

El Gobierno anunció la semana pasada que duplicará a partir de octubre los montos de las asignaciones familiares por hijo, una medida que beneficiará a más de dos millones de personas y cubrirá a tres millones de niños o adolescentes.

El presidente Alberto Fernández hizo el anuncio en Twitter, donde señaló que se ordenó el pago de «un complemento mensual para el salario familiar» por hijo desde octubre que duplicará el monto cobrado hasta ahora por esa asignación y que permitirá «mejorar sus ingresos» a los empleados registrados de Argentina y a otros grupos de trabajadores.

«Tenemos en claro cuáles son los problemas y las urgencias. Este complemento se trata de una medida progresiva, que se pagará mes a mes y que irá siendo superada hasta que los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras recuperen su poder adquisitivo. Gobernar es escuchar», señaló el Jefe de Estado.

La titular de la Anses, Fernanda Raverta, dio más tarde detalles de la medida, que alcanzará a 2.100.000 trabajadores en relación de dependencia, a quienes perciben una prestación de desempleo y a los monotributistas categorías A, B, C y D.

Según se informó oficialmente, Fernández y Raverta mantuvieron esta tarde una reunión de trabajo en Casa Rosada para analizar los puntos del anuncio que serán publicados a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia.

«Estamos hablando de 3.200.000 chicos que van a tener este aporte del Estado para salir adelante. Sabemos que la situación es compleja, tenemos que revertir y recuperar tiempo perdido, en términos de capacidad de compra, de valor adquisitivo», señaló la funcionaria.

Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, comentó que «durante los 4 años del Gobierno anterior, las asignaciones perdieron 20 puntos» y sostuvo que la medida «tiene que ver con el compromiso tomado con las y los argentinos de reconstruir y recuperar el poder adquisitivo de sus salarios».

Para aquellos trabajadores con ingresos familiares de hasta 78.454 pesos y monotributistas de las categorías A, B o C, el mencionado complemento será de 5.063 pesos que se sumará a lo que recibe ese hogar por cada niño, niña y adolescente.

Según el anuncio, el beneficiario que percibe 5.063 pesos de asignación familiar por un hijo pasará a recibir a partir del próximo mes un monto de $10.126, y así a medida que el número familiar crezca.

«El promedio de hijos en argentina es de dos, es decir, son 20 mil pesos en un salario de tramo 1 que es de hasta 78 mil pesos, es un incremento importante», añadió Raverta.

En tanto, para los trabajadores con ingresos familiares de entre 78.454,01 y 115.062 pesos y monotributistas de la categoría D, el complemento será de 3.415 pesos.

Esta política complementaria perdurará hasta que la fórmula de actualización alcance a recuperar el poder adquisitivo perdido.

La funcionaria dijo que este beneficio no alcanza a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) ya que «es otra asignación familiar que tiene un complemento alimentario que es la Tarjeta Alimentar».

«Nos hemos comprometido desde el día uno de nuestro Gobierno para que los trabajadores vivan todos los días un poquito mejor. Nos comprometemos con la agenda del bienestar. Atender primero a los últimos, con la Tarjeta Alimentar. Tenemos una fórmula de movilidad que nos permite decir que los jubilados están pudiendo recuperar su capacidad de compra y ahora estamos yendo a acompañar a los trabajadores, que también necesitan que estemos ahí», añadió.

El anuncio se enmarca en una cadena que, tal como recordó Raverta, tienen sus últimos capítulos en el plan de Jubilación Anticipada y en el reconocimiento de aportes previsionales a mujeres que tuvieron a su cargo el cuidado de sus hijos.

«Sólo en septiembre acompañamos 1.400.000 trámites y esto tiene que ver con que todos los días, todas las semanas, todos los meses hay anuncios que generan nuevas políticas para nuevas poblaciones que se acercan a nuestras oficinas», explicó.

En ese mismo sentido, comentó que con 86.000 altas de jubilaciones y pensiones, el mes pasado fue «récord» en esa materia si se lo compara con los últimos 6 años.

«No hay población en Argentina en la que no estemos pensando y no nos estemos ocupando, vamos a ir tomando todas las medidas para que no quede ningún argentino sin la ayuda que requiere por parte del Estado nacional».