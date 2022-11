Otro golpe para la Selección: qué lesión lo dejó al «Tucu» Correa afuera del Mundial

Joaquín Correa se pierde el Mundial de Qatar 2022. El ex jugador de Estudiantes finalmente fue desafectado del plantel por el entrenador Lionel Scaloni, y al igual que Nicolás González, se queda afuera de la nómina de 26 jugadores. Thiago Almada será quien lo reemplace, y le ganó la pulseada a otros nombres como Giovanni Simeone y Alejandro Garnacho, que estaban en carrera.

La noticia se conoció horas después de que quedara al margen del equipo Nicolás González y convocatoria de Ángel Correa. Y puede que no sea el último.

El Tucu arrastraba una molestia en su rodilla, y a través de un comunicado en el Twitter oficial de la Selección, confirmaron: «El jugador Joaquín Correa también será desafectado de la convocatoria mundialista por lesión».

«Joaquín Correa: tendinitis aquiliana pierna izquierda», fue el diagnóstico final -publicado por la página oficial- que sentenció el futuro del ex Pincha.

Cabe recordar que tras el duelo frente a Emiratos Árabes, Estudiantes fue participe de la goleada, marcando uno de los cinco tantos del equipo de Scaloni. Entró en el complemento, y no tuvo demasiado contacto con la pelota, aunque una de las pocas que tuvo, terminó adentro del arco.

Hace apenas unos días atrás, se recuperó de una lesión que tuvo en el Inter de Italia, equipo donde Correa juega actualmente. Por ello, las alarmas estaban puestas en el volante defensivo (delantero para el entrenador), y finalmente quedó excluido de la cita mundialista.

“Es verdad que hay algunos que no jugaron por precaución y porque tenían alguna molestia y a esos no los arriesgamos. Hay posibilidad de cambiar la lista de 26. Depende de la evolución de los lesionados. El resto ha jugado y no se les dice mucho más. Ellos son bastante grandecitos como para decir si están en condiciones de seguir o no”, había advertido el entrenador de la Albiceleste en zona mixta ayer.