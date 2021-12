Pálida actuación de Gimnasia que apenas pudo empatar ante Patronato

Gimnasia no pudo en Paraná, Entre Ríos, con Patronato, empató 0 a 0 y dejó escapar la posibilidad de alcanzar la clasificación para la Copa Sudamericana 2022, a pesar de que no dependía de sí mismo, en un partido por la 25ta. y última fecha de la Liga Profesional.

Luis Rodríguez (10m. PT) y Júnior Arias (25m. PT) malograron un penal por cada lado, que aportaron a que los arqueros de ambos equipos fuesen las figuras de la tarde paranaense.

El sol, el calor entrerriano y el mal estado del campo de juego no impidieron que Gimnasia se adueñara del partido desde el minuto cero y arrinconara a Patronato en su área, que apostó al contraataque largo y rápido, y a cometer faltas para cortar las jugadas.

En los primeros minutos de juego, el Lobo tomó la pelota y mostró que quería ser el protagonista del encuentro. A los 4′, el Pulga sorprendió con un tiro libre en el que se esperaba el centro y remató directamente al arco y la pelota dio en el poste izquierdo de Mansilla.

A los 11′ Gimnasia desaprovechó la chance de ponerse en ventaja. Aleman encaró por la derecha, lo tocaron y Baliño no dudó en cobrar penal. El Pulga Rodríguez fue el encargado y Mansilla le contuvo el remate, que fue bajo y a la derecha del arquero.

Si bien el local se fue afirmando en el terreno, los de Gorosito siguieron manejando el juego. A los 25′ llegó otro penal, pero en la otra área. En una contra, Rodrigo Rey se llevó puesto a Junior Arias que había mano a mano y otra vez Baliño no dudó en volver a pitar la pena máxima. Arias justamente tomó la pelota, le pegó fuerte y cruzado, y Rey adivinó las intenciones y logró quedarse con el remate.

En el último cuarto de hora del PT, el juego fue de ida y vuelta y a los 35′ hubo otra jugada clara. Nuevamente los protagonistas fueron Rey y Arias, en donde el arquero le tapó un mano a mano claro.

Dos minutos después, un remate desde afuera de Brahian Alemán se desvió en un defensor y Mansilla logró sacar al córner.

Para el segundo tiempo, Gorosito -que no estaba conforme con lo que estaba haciendo su equipo- buscó modificar las cosas. Adentro Miranda y Leyes, afuera los volantes centrales, Cecchini e Insaurralde.

Ahora Alemán se quedaba un poco más atrás y el pibe Miranda trataba de acercarse al arco rival. Por afuera Carbonero y Ramírez casi pasaban desapercibidos y no entraban en juego.

Promediando la etapa, el local manejaba la pelota y rodeaba el área de Rey. Gimnasia no conseguía generar juego, mientras los minutos corrían. Alemán y el Pulga más allá de sus ganas no estaban finos y eran bien neutralizados; así todo se le hacía muy cuesta arriba al Lobo.

Siguieron los cambios de Pipo para tratar de cambiar algo. Entraron Licht, Torres y Chávez, afuera Colazo, el Pulga y Ramírez.

Pero no hubo caso, Gimnasia siguió lento y previsible, y si estuvo en partido hasta el final fue gracias a las firmes manos de Rey, quien le tapó un “misil” a Nicolás Delgadillo mano a mano.

Ya en tiempo de descuento, como había empezado el juego, los dos arqueros terminaron quedándose con los últimos intentos poniéndole candado a sus arcos.

SINTESIS

Patronato: Matías Mansilla; Lautaro Geminiani, Juan Cruz Guasone, Oliver Benítez y Facundo Cobos; Martín Garay, Fabio Vázquez, Franco Leys y Gabriel Gudiño; Júnior Arias y Sebastián Sosa Sánchez. DT: Iván Delfino.

Gimnasia: Rodrigo Rey; Bruno Palazzo, Leonardo Morales, Guillermo Fratta y Nicolás Colazo; Emanuel Cecchini y Manuel Insaurralde; Johan Carbonero, Luis Rodríguez y Brian Alemán; Eric Ramírez. DT: Néstor Gorosito.

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Nery Leyes por Cecchini, y Nery Leyes por Insaurralde (G); 9m. Brian Nievas por Leys (P); 14m. Nicolás Delgadillo por Gudiño (P); 26m. Lautaro Comas por Arias, y Neri Bandiera por Garay (P); 31m. Lucas Licht por Rodríguez; Franco Torres por Ramírez y Lautaro Chávez por Colazo (G).

Amonestados: Leys, Nievas, Alemán, Fratta, Licht.

Incidencias en el primer tiempo: 10m. Matías Mansilla (P) le atajó un penal a Luis Rodríguez (G); 25m. Rodrigo Rey (G) le contuvo un penal a Júnior Arias (P).

Árbitro: Jorge Baliño.

Estadio: Patronato.