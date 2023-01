“Quedó sepultada”: estremecedor relato de los platenses en el alud

Con la voz quebrada y aún en estado shock, Iván Nichi, de 33 años, no puede sacar de su cabeza cada instante del momento en el que un alud se llevó por delante y -con extrema violencia- a su novia, Lucila Collado, de 35. Ambos, que se encontraban felizmente de vacaciones en Bariloche, son vecinos de La Plata, más precisamente de la zona de calle 11 y 39. Ahí conviven y son novios desde hace seis años.

“Es un milagro que no esté muerta. Por un momento quedó sepultada por las piedras, los troncos y el barro. Nunca pensé ver algo así, tener frente a tus ojos a la persona que amás y se va. No dudé ni un segundo en tirarme y buscarla”, relató al borde del llanto el joven platense, en contacto telefónico con EL DIA desde el Hospital Zonal Dr. Ramón Carrillo, de la ciudad céntrica de Río Negro.

Como bien informó este medio en su edición anterior, la víctima, Lucila Collado, sufrió la amputación de su pierna izquierda luego de ser arrastrada por un alud cuando caminaba junto a su pareja por un sendero de montañas: un sorpresivo temporal los sorprendió en pleno recorrido y ella no pudo salvarse de la ola de piedras y barro.

El accidente ocurrió el último jueves 19 de enero a las 16 horas cuando ambos, en compañía de otro turista, transitaban por una senda de trekking en dirección al refugio San Martín, situado a 1.600 metros sobre el nivel del mar.

“Está mejorando y los médicos aseguran que es un milagro. Hoy (por ayer) le sacaron el respirador”, informó a este diario el novio de la mujer que, lamentablemente, debió ser amputada de la extremidad inferior tras ser aplastada por la violencia del temporal.

“Cuando se la llevó el alud, me desesperé. Ahí bordeé el río lo que más pude, mientras veía como el agua y el barro la chupaba”, confesó. Y agregó a su relato: “No dudé y me tiré a buscarla. En ese momento escuché un grito, había quedado con la cabeza afuera de la superficie, algo casi imposible por el tamaño de los troncos. Cuando la logré levantar vi que una piedra gigante le estaba aplastando la pierna y la tenía partida en dos”.

En continuidad con su crudo relato, el chico, abogado de profesión, detalló: “Yo me quedé con ella hasta que nos rescataron. Fue una hora aproximadamente lo que estuvimos ahí. Quisiera destacar la enorme ayuda que nos brindó la persona que nos acompañaba porque nunca se movió de nuestro lado. Él observó todo, pidió ayuda y se quedó con mi novia cuando yo fui a pedir auxilio también, Si no fuera por él estaríamos muertos”, dijo.

Iván sostuvo que al quedar al lado de su novia le limpió la cara, y “ella escupió el barrio” que había tragado. “Le hice un torniquete en la pierna, estaba perdieron mucha sangre”, añadió.

Cabe mencionar que al momento de tomar conocimiento de lo sucedido, estuvieron al frente del operativo Rescatistas de la Comisión de Auxilio (CAX) del Club Andino Bariloche (CAB) y de Parques Nacionales.

Asimismo un helicóptero afectado al combate de incendios forestales aterrizó cerca del sendero donde ocurrió el accidente y trasladó a la vecina platense herida hasta un helipuerto situado en el acceso a Bariloche, desde donde fue derivada en ambulancia al nosocomio.

“El riesgo de vida bajó, obviamente la amputación de la pierna fue inevitable, y fue debajo de la rodilla pierna izquierda”, detalló el muchacho consternado.

En esa misma línea contó que Lucila estuvo consciente todo el tiempo de lo que sucedía. “Estuvo despierta desde que la arrastró el alud, hasta que fue internada de emergencia para operarla. Apenas despertó sabía que no iba a tener la pierna”, reveló.

Compungido por el momento, Iván recordó que su novia estuvo al borde de la muerte: “La verdad que era prácticamente imposible que pudiera sobrevivir. Tengo que sacarme el sombrero con los médicos del hospital zonal que nos atendieron muy bien y a ella le brindaron todo para salvarla”.

Este agradecimiento además lo hizo extensivo para los rescatistas: “Sin ellos, ni los de auxilio, hoy Lu no estaría viva. Me gustaría que sepan que estoy agradecido eternamente con ellos”, indicó.

No tenían señal en la montaña

Iván contó que junto a Lucila habían arribado a Bariloche el lunes 16 de enero para disfrutar dos semanas en esa parte del país ya que tenían fecha de regreso para retornar a La Plata el 29 . “Lu tiene un hermano acá (Bariloche) y ya lo habíamos visitado en otras oportunidades. La idea era quedarnos toda la quincena y disfrutar acá”.

En cuanto a la aventura que habían iniciado en la montaña y la travesía hacia el refugio -conocido también como Jako-, tuvo lugar el miércoles. “Nosotros ascendimos el 18 de enero al refugio, no teníamos señal arriba de la montaña por lo que estábamos incomunicados”.

“Las piedras eran del tamaño de un auto. El barro la arrastró 100 metros, es un milagro que Lu esté viva”

Iván Nichi, Novio de Lucila, la víctima

A raíz de las informaciones que trascendieron en varios medios nacionales en donde se dijo que los turistas platenses “no respetaron la advertencia del temporal anunciado”, Iván quiso aclarar con su versión: “Desde el Refugio no solo no nos avisaron a nosotros de la alerta de tormenta, sino que no le advertían a nadie, dejaban bajar a la gente sin advertirles de nada”.

En este sentido declaró que tanto Lucila como su cuñado (que tiene domicilio allá), son “precavidos” y previo a que ellos emprendan a la montaña habían “visto el pronóstico”. “No estábamos al tanto de tormenta. Nos sorprendió de un momento a otro el chubasco”, aclaró.

Por último vale mencionar que Iván sufrió heridas y golpes en piernas y brazos. “Nada de gravedad”, él mismo confió.

Lucila es abogada recibida en la UNLP

Las próximas horas serán clave para que Lucila siga evolucionando en el hospital donde está internada. “Vino la mamá a verla. Ella también nos está acompañando”, contó su pareja.

La víctima es oriunda de 25 de Mayo, pero platense por adopción ya que hace años vive en la ciudad y es abogada recibida en la UNLP. “Espero que mejore y que la podamos trasladar pronto”, concluyó.