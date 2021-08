Relato del ataque piraña: «¿De qué sirve que venga un policía a preguntarme si estoy bien?

La madre y abuela de las víctimas de un nuevo robo piraña en la zona de Tolosa, concluyó en que el barrio es zona liberada al delito y se planteó la necesidad de cambiar las formas del trabajo policial al preguntarse: «¿De qué me sirve que después del robo venga un policía a preguntarme si estoy bien?».

Graciela Pérsico habló con ELDIA.COM sobre el dramático momento que le tocó vivir junto a su hija y su nieto de 21 años cuando, como se informó, un grupo de entre cuatro y cinco malvivientes los atacó al estilo piraña en la zona de 525 bis entre 11 y Camino General Belgrano para robarles el auto y varias pertenencias.

«Yo me iba de viaje y mi nieto venía a cuidar a mi perrita, entonces la madre lo alcanzó con el auto, eran las 19.41. Cuando mi nieto se bajó del auto a abrir el garage se le aparecieron cuatro tipos, dos de cada lado, tipo piraña. Los cuatro estaban armados», relató.

«Es desesperante, no sabés qué hacer. Los obligaron a salir del auto, mi nieto se enfrentó a uno de ellos y ese fue mi temor. Yo ya lo veía muerto, es una sensación horrible porque estamos a la buena de Dios. Los sacaron del auto, se subieron y arrancaron dejando las huellas marcadas. De la impotencia mi nieto pateó el auto porque se llevaban todos sus cosas adentro, le llevaron todo», contó Graciela.

La vecina dijo que «la policía vino enseguida pero no es la forma, ellos tienen que prevenir. ¿De qué me sirve que venga un policía a preguntarme si estoy bien?. No alcanza con eso. Cada vez tenemos más miedo, cada vez más tristes. Está todo liberado, acá nadie hace nada por nosotros», insistió la vecina.

Los robos a mano armada de automóviles parecen ser una constante en Tolosa y zonas cercanas. En las últimas horas se conocieron dos nuevos episodios que quedaron registrados por cámaras de seguridad. El primero fue al anochecer, a las 19.40 en 525 bis entre 11 y camino Gral. Belgrano. Los malvivientes aprovecharon que la víctima llegaba a su casa y se disponía a guardar el auto para abalanzarse en banda de más de cuatro malvivientes. Se trató de una mujer que estaba con su hijo, situación que los delincuentes supieron aprovechar. Minutos después, a las 20.30 se produjo un hecho similar en 2 bis entre 530 y 531.