Se hizo esperar: Mía Aylén, la primera beba del año en La Plata

El primer nacimiento del 2022 en la Ciudad tardó más de 10 horas en llegar con el comienzo del nuevo año: se llama Mía Aylén Sosa y pesó 4,200 kilos.

Su mamá, Ludmila Aylén, es una joven de 16 años que junto al papá de la bebé, Samuel Sosa, viven Arturo Segui. «Teníamos todo preparado para salir en cualquier momento y sabíamos que podría tocar en esta fecha. Lu empezó con los primeros síntomas anoche, vinimos al hospital cerca de las 20, pero finalmente nos volvimos a cenar con la familia», le contó Samuel a EL DIA.

Finalmente, a las 10:33 Ludmila dio a luz Mía Aylén. «Todo fue casi perfecto, sin complicaciones y un parto normal. Tras los controles de rutina, la pudimos tener en brazos», contó emocionado el papá.

«Comimos, brindamos, pero a las 4 de la madrugada ya las contracciones fueron en serio y arrancamos hacia el hospital San Martín». El momento más tenso que vivió la pareja y quienes los acompañaron los vivieron en el trayecto al policlínico: «Vinimos por Camino Centenario desde Villa Elisa y hasta City Bell una moto se nos puso a la par y nos molestó. En un principio pensábamos que podría ser un robo pero no, era un loquito nomás», contó Sosa que tiene 29 años y trabaja de herrero.

«En el auto íbamos con un tío mío que hizo de chofer y mi suegra. Bajamos la ventanilla y le pedimos por favor al muchacho que nos deje en paz que estábamos camino al hospital por un parto y no le importó. A la altura del Batallón (Güemes y Centenario) no aguanté y me bajé a pelear. La cuestión es que estoy en el hospital con toda la camisa rota, pero feliz».

Emma Abigail, la primera bonaerense

Emma Abigail nacida a las 0 horas de este primero de enero en la ciudad de Berazategui se convirtió en la primera bonaerense nacida en el 2022, informó el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.

«Emma Abigail nació unos segundos después de las 0 horas del 1 de enero de 2022 en el Hospital Mi Pueblo de #FlorencioVarela y es la 1ra bonaerense del año», publicó la cartera sanitaria en su cuenta oficial de Twitter.

Envió «felicitaciones a su mamá Sandra, a su familia y al equipo del Hospital. Bienvenida Emma y bienvenido 2022».

Junto a este anuncio, la cartera publicó la foto de la sonriente madre y su beba.