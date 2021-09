Te «regalan» $33 mil si te vacunaste: alertan en La Plata por una nueva modalidad de estafa telefónica

Mientras continúa avanzando la vacunación a lo largo y ancho del país, parece ser que algunos «vivos» se quieren aprovechar para engañar y sacar beneficio propio. En las últimas horas un vecino platense sufrió un intento de estafa a través de una llamada telefónica a su número privado de celular.

Según relató Hernán, el damnificado que se contactó con EL DIA, la persona que lo llamó le «regalaba» una suma de 33.000 pesos desde el Ministerio de Desarrollo de la Nación, siendo que «fue beneficiado» por la pandemia y haber recibido las vacunas correspondientes. «No sabían ni mi nombre, ni mi documento, ni nada. Incluso dudaron al decirme si me había vacunado, por eso me preguntaron. Tenía tono cordobés», detalló.

La víctima contó que le quisieron dar un código para ingresar a su cuenta bancaria, y de esa forma «le depositarían» el dinero. «Yo seguí hablando para ver hasta donde avanzaban. Y cuando confirmaron que estaba vacunado, porque yo les dije que si, me dijeron que me iban a dar un código para ingresar a mi Home Banking y así, acreditarme la suma de 33 mil».

Además expresó que notó que se quedaron callados, por lo que cortó inmediatamente. «Les dije que me parecía raro, ya que no estaba al tanto de nada, siendo médico y trabajando en un hospital público. Les dije que me parecía una estafa y le corté«.

Por último le pareció correcto dar a conocer su caso teniendo en cuenta que le puede pasar a cualquier persona. «Quiero que estén atentos, sobretodo los más grandes, te llaman y hablan con una seguridad que a la primera impresión te puede convencer», culminó.