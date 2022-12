Un poco de oxígeno: llegarían U$S6.000 millones

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) debatirá y seguramente aprobará las metas del tercer trimestre del año la semana próxima, lo que habilitará al giro de unos U$S6.000 millones al país antes de fin de año.

Así lo indicaron fuentes en Washington, que precisaron que la reunión del directorio que conduce Kristalina Georgieva será el jueves 22 de diciembre. Como es habitual, se realizará en el piso 12 del edificio del organismo multilateral, con la presencia de los directores de los países.

Luego de la bendición del staff del Departamento del Hemisferio Occidental, cuyo liderazgo está vacante tras la elección de Ilan Goldfajn como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), no se esperan complicaciones en la aprobación de las metas del tercer trimestre por parte del board.

Cuando se complete este trámite, el organismo girará DEGs por el equivalente a unos U$S6.000 millones, que le permitirán al ministro Sergio Massa cumplir parte de su premisa de terminar el año con reservas netas por U$S7.000 millones, con el aporte también del dólar soja 2 y de créditos del BID, la CAF y el Banco Mundial.

De todos modos, gran parte de este nuevo desembolso por el acuerdo que firmó el presidente Alberto Fernández en marzo pasado por una cifra mayor que la deuda heredada del gobierno de Mauricio Macri, volverá a Washington ya que en el primer trimestre del año el país enfrenta vencimientos por U$S6.200 millones con el Fondo. En marzo, si el staff considera que se aprobaron las metas del cuarto trimestre del 2022, el organismo giraría otros U$S5.800 millones, según las estimaciones del estudio ECO GO. A diferencia de este año, en 2023 el saldo neto entre pagos y desembolsos del FMI favorecerá al organismo en unos U$S4.100 millones, según ECO GO.

Por esta razón, el estudio que dirige Marina Dal Poggetto enfatizó que el organismo mantendrá su actitud de hacer “la vista gorda” frente a algunos deslices del equipo económico, como la venta de los DEGs entre Economía y el BCRA, mientras Massa mantenga el acuerdo on track.

“El FMI está inmerso en acusaciones cruzadas de ambos lados de la grieta. El gobierno lo acusa de haberle prestado U$S50.000 millones a Macri para financiar la reelección. La oposición lo acusa de haberle concedido al gobierno actual un acuerdo light que en los números postergó el grueso del ajuste para la próxima gestión”, indicó ECO GO. “En el medio, el FMI hizo y sigue haciendo todo lo que puede para alcanzar dos objetivos: que el país no entre en atrasos, ya que salir de atrasos requiere devolver antes el capital adeudado y dado los montos del programa involucrado, Argentina no tendría forma de hacerlo por lo que el riesgo cierto es que no importa quien gane en las próximas elecciones, el país se quede mucho tiempo en el ostracismo”, agrega el informe.

Además, busca “no ser el culpable de la caída de la Argentina. Esta situación es la que de momento viene explicando la enorme laxitud en el diseño de las metas que originalmente fueron adaptadas a las necesidades del gobierno”.

En este sentido, continuará con “el pragmatismo de ir acomodando trimestralmente las metas a los desvíos que se producen y/o aplicar un waiver a cada anuncio de desdoblamiento cambiario mientras mira de costado el financiamiento indirecto del BCRA al Tesoro en el mercado de bonos”.

En el comunicado conocido el 2 de diciembre, el staff que conduce Luis Cubeddu, jefe del caso para la Argentina, destacó que “el personal técnico del FMI y las autoridades argentinas han llegado a un acuerdo a nivel de personal técnico sobre la tercera revisión bajo el acuerdo EFF de 30 meses de Argentina.