Un récord: en La Plata atendieron a un solo herido por pirotecnia

Si bien se escucharon detonaciones de fuegos artificiales, se notó con claridad la baja del uso de pirotecnia en la medianoche y madrugada de esta Navidad en la Región.

Acompañado, casi que no se registraron heridos con quemaduras por ese motivo. Desde el SAME local no atendieron a ningún paciente con quemaduras. En tanto, en los distintos hospitales de la La Plata que consultó este diario no había hasta ahora ingreso de personas afectadas por pirotecnia. «Sí hubo algunos -pero pocos- que se lastiman destapando botellas».

Posteriormente, fuentes oficiales del Ministerio de Salud provincial indicaron que de los hospitales de La Plata que dependen de la Provincia (San Martín, Rossi, Gutiérrez, Alejandro Korn, San Juan de Dios y Sor María Ludovica) apenas hubo una atención de un nene de 6 años en el de Niños. «Tuvo quemaduras en el brazo derecho por estallido de pirotecnia, fue atendido esta mañana y no quedo internado», detallaron.

Si bien en cada vez más fuerte las campaña que desalientan la utilización de pirotecnia sonora (especialmente por cómo afecta a niños con autismo y animales), el contexto desfavorable económico hace que quien «tenga un mango para petardos, se lo guarda para Año Nuevo».

EN CABA, SOLO 9

Un total de nueve personas, siete de ellas menores de edad, resultaron heridas por el uso de pirotecnia y accidentes domésticos en la Ciudad de Buenos Aires, y los especialistas consideraron que estas cifras representan un descenso notable en la cantidad de casos.

En el Hospital Municipal de Quemados, ubicado en el barrio de Caballito, informaron a Télam que anoche ingresaron dos menores de edad con heridas leves por uso de pirotecnia.

Desde el hospital señalaron que esto representa un «descenso total» en la cantidad de casos en comparación a 2019, 2020 y 2021, en donde se reportaron 80, 41 y 53 heridos, respectivamente.

Según Analía Aloisio, jefa de guardia del hospital de Quemados, «esto se debe a una caída en la venta de pirotecnia que viene siendo constante desde hace varios años».

Y agregó «hace 30 años nosotros atendíamos en la guardia para estas fechas unas 400 personas, pero desde hace varios años se redujeron a unos pocos casos».

En esta misma línea, la especialista oftalmológica resaltó que una de las causas de este descenso en la cantidad de casos se debe «a un mayor control en la venta de fuego artificiales por parte de las autoridades gubernamentales».

En el Hospital Oftalmológico Santa Lucía, ubicado en el barrio de San Cristóbal, ingresaron cinco personas, de las cuales dos debieron ser intervenidos quirúrgicamente con lesiones severas, el otro tiene heridas leves y los otros son son menores de edad con lesiones leves.

«De los adultos, uno de ellos tuvo un accidente en moto que le provocó una fractura en una de sus piernas y otro se vio involucrado en un accidente doméstico por una botella que lastimó uno de sus ojos», señaló a Télam Fernando Pellegrino, jefe de Guardia del hospital Santa Lucía.

Por su parte, los dos menores de edad que ingresaron al Santa Lucía revisten lesiones leves, uno con úlcera ocular y otro con lesiones en la córnea, producto de la manipulación de pirotecnia.

«Hay un descenso total en la cantidad de casos. Considero que ahora la gente toma mayor conciencia en el uso de pirotecnia. Además, ya no se observa tanto consumo de estos productos como en años anteriores», analizó Pellegrino.

En el Hospital Pedro Lagleyze, ubicado en el barrio de La Paternal, ingresaron dos heridos, menores de edad, por lesiones severas en sus ojos provocadas por el uso de pirotecnia.

«Las personas que ingresaron al hospital tuvieron lesiones severas, pero ninguno requiere una cirugía de urgencia», afirmó Fernando Magdalena, jefe de guardia del hospital Lagleyze.

En comparación a la navidad del 2021, se produjo un descenso del 48% en comparación a los 17 heridos que ingresaron a los nosocomios porteños por lesiones provocadas por pirotecnia, descorches y agresiones, mientras que en 2020 fueron atendidas un total de 18 personas.