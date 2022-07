VIDEO. El loco de la cuchilla mete miedo en Tolosa: así corrió y atacó a un joven

«Lleve a arreglar la bici a una bicicletería de 521 entre 5 y 6. A las 15 -del sábado- se la deje y me dijo que vaya en dos horas», relató el joven.

«A las 17 fui y estaba cerrado. Toco timbre -siguió relatando- ,espero 10 minutos, toco timbre nuevamente y sale el hombre fuera de sus cabales».

Ahí viene la secuencia que se observa en el video que la propia víctima pudo registrar con su celular. «Arrancó a decirme que me va a matar, que hoy no había ido nadie a dejar bicicletas, Y que no tenía ninguna.

«Llame a la policía, espere 20 minutos más y llegó un empleado de él al cual le conté la situación. Entró a la casa y salió a decirme que el hombre estaba muy borracho».

«Aunque suele tener actitudes así y que la iba a arreglar. Llegó la policía y me decían que no podían hacer nada y al ratito por suerte salió el hombre (el supuesto empleado) con la bicicleta y los policías me dijeron que corra del lugar enseguida por miedo a que salga el hombre con el machete de nuevo.