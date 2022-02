Vuelve Juan Martín Del Potro: horario y TV del debut en el Argentina Open ante Delbonis

Hoy es un día especial para los amantes del deporte argentino: Buenos Aires alberga desde este lunes una nueva edición del Argentina Open, la 22da. consecutiva, con una plantel de tenistas entre los que sobresale Juan Martín Del Potro en su gira de despedida y el campeón defensor Diego Schwartzman, más un «top ten» que también supo alzar el trofeo, el noruego Casper Ruud.

El torneo tendrá este martes el «plato fuerte», al menos en lo emotivo, con la presentación del tandilense Juan Martín Del Potro en su regreso al tenis luego de dos años y ocho meses, ante el azuleño Federico Delbonis, según lo determinó el sorteo del cuadro principal.

Del Potro, exnúmero tres del planeta actualmente relegado al puesto 757 debido a una inactividad prolongada motivada por una serie lesión en la rótula derecha que requirió cuatro cirugías, reaparecerá luego de 965 días ante Delbonis (41), al que superó la única vez que estuvieron frente a frente, en la edición de Indian Wells de 2017 por 7-6 (7-5) y 6-3 en un cruce de la segunda ronda.

El partido, altamente emotivo por tratarse de la gira de despedida de «Delpo», provocó que se agotaran las entradas disponibles para el martes mucho antes de la que organización del ATP porteño confirmara el día.

Horario y TV del debut de Delpo

El encuentro, que será en el segundo turno de la jornada, comenzará aproximadamente a las 20:00, aunque esto puede variar dependiendo de la duración de los partidos previos.

La vuelta del tenista de 33 años será televisada por TyC Sports y TyC Sports Play, al igual que todo el torneo, y se disputará en la cancha de polvo de ladrillo del Buenos Aires Lawn Tennis.

Las palabras de Juan Martín Del Potro y Federico Delbonis en la previa del partido

El excampeón del Abierto de Estados Unidos se mostró feliz de participar del torneo: “Nunca imaginé retirarme del tenis si no era jugando. Y no encontré un mejor torneo que no fuera el de Buenos Aires para poder hacerlo”.

Además, destacó que su rival sea su amigo Federico Delbonis: “No podía pedir otra cosa que jugar el martes con un amigo como Fede (Delbonis), porque con él vivimos los días más inolvidables como tenistas. Y el martes será otro día así”, continuó.