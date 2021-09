Aragonès no responsabiliza al Gobierno de la detención de Puigdemont y defiende el diálogo

BARCELONA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) –

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmado este lunes que no le consta que el Gobierno de Pedro Sánchez sea responsable de la detención del expresidente Carles Puigdemont en Cerdeña (Italia) y ha defendido la necesidad de «mantener el rumbo» de la mesa de diálogo.

«Yo no entraré en especular si estaba al tanto o no. A mí no me consta», ha sostenido en una entrevista de La 2 y Ràdio 4 recogida por Europa Press, al ser preguntado por si cree que el Gobierno tiene alguna responsabilidad en la detención de Puigdemont.

Aragonès sí que ha responsabilizado a la cúpula judicial del Estado, que cree que actúa para hacer fracasar el diálogo, por lo que se ha demostrado que la amnistía es necesaria para solucionar el conflicto: «Vemos que el aparato judicial del Estado español mantiene la vía represiva y el Gobierno español no puede hacer ver que no tiene que ver con él».

