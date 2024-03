Aragonès se compromete con los agricultores a «prometer poco y cumplirlo todo»

Pide al Gobierno cambios en la Ley de la Cadena Alimentaria y en la PAC

BARCELONA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) –

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se ha comprometido este martes con los agricultores a «prometer poco y cumplirlo todo» en el pleno monográfico sobre el sector que se celebra en el Parlament.

«Es mi compromiso», ha subrayado en su intervención en el pleno, que espera que sirva para lograr amplios acuerdos que permitan el reconocimiento de la importancia del sector primario en la sociedad y que puedan ganarse la vida.

Según Aragonès, se debe afrontar este debate siendo conscientes de que el campo no es un sector homogéneo en Catalunya, por lo que considera que no se puede reducir a soluciones simples, y también ha pedido tener en cuenta que hay aspectos que no están en manos del Govern.

Así, ha asegurado que al Govern le toca gestionar pero que la mesa donde se decide «buena parte de como se aplica la Política Agraria Común (PAC) está en el Ministerio».

LUCHAR POR LOS CAMBIOS

«Esto no significa que nos tengamos que desentender de estos aspectos. Lo que esté en nuestras manos tenemos que trabajar para mejorarlo, y lo que no esté en nuestras manos, luchar para que se produzcan estos cambios», ha añadido.

A su juicio, es necesario afrontar como la Política Agraria Común (PAC) puede adaptarse y tener presente la realidad de la agricultura y ganadería mediterránea, abordar la reversión de los efectos negativos de los acuerdos comerciales con países terceros así como aspectos de definición de como se aplica la PAC.

Pese a reivindicar los acuerdos alcanzados hasta el momento con el sector desde el inicio de la legislatura y tras las movilizaciones del colectivo de las últimas semanas, ha destacado que deben ir «más allá».

Por ello, ve imprescindible la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria, y para ello trasladó una propuesta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque considera que es «insuficiente para evitar la situación de una producción bajo coste que obliga a la concentración, especialmente, del sector de la producción de la distribución alimentaria.

Además, defiende la necesidad de simplificar y reducir las cargas administrativas del sector y que lo que se exija a los agricultores catalanes «se exija también a los productos que vienen de fuera de la UE, de otros países».

CAMBIO CLIMÁTICO Y SEQUÍA

El presidente de la Generalitat también se ha referido al cambio climático y a la sequía, destacando que la llegada de fenómenos adversos y la falta de agua les ha afectado en primer lugar.

«Hay que dar una nueva orientación, gestión y percepción para entender que agricultura y lucha contra el cambio climático no son dos cuestiones y ámbitos incompatibles, sino que son necesarios y complementarios», ha zanjado.