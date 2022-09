Artur Mas acusa a la ANC de «radicalizar» su discurso contra los partidos

Rechaza que Junts salga del Govern: «¿Quién nos creerá?»

BARCELONA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) –

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha acusado este martes a la ANC de «radicalizar» su discurso contra de los partidos, alegando que sin ellos no se podrá conseguir la independencia.

«No acabo de entender porque la ANC radicaliza tanto su mensaje en contra de los partidos. La ANC, que nació para conseguir la independencia, debe saber algo fundamental: que sin los partidos no se llegará nunca a la independencia», ha destacado en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Mas, que no podrá acudir a la manifestación de la Diada por motivos familiares, ha recordado que como presidente de la Generalitat no asistió tampoco «para preservar el sentido institucional de la presidencia de la Generalitat, y no por la explicación que se está dando en este momento».

Al preguntarle si comparte que la manifestación convocada por la ANC va en contra de una parte del independentismo, ha asegurado que no cree que sea el motivo «para ir o dejar de ir» a la marcha.

Aunque respeta que Junts contemple como una opción real salir del Govern, ha recalcado que no estaría de acuerdo con ello: «¿Si los partidos independentistas no son capaces ni tan siquiera de mantener un Govern que se define como independentista, entonces quién nos creerá?»

Pese a que entiende que Junts sea exigente en relación al acuerdo de gobierno con ERC porque considera que «hay cosas que no se están cumpliendo», no es partidario de que deba solucionarse con su salida del Ejecutivo catalán.