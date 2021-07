Bombers trabajan en dos focos «críticos» antes de dar por controlado el fuego de Llançà (Girona)

GIRONA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) –

El jefe del operativo de Bomberos de la Generalitat, Ferran Garcia, ha explicado este domingo que todavía hay dos focos «críticos» en el incendio que quema desde el viernes al mediodía en el Parc Natural del Cap de Creus (Girona) para darlo por controlado.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios después de que los Bombers hayan informado a primera hora de que el incendio está perimetrado y estabilizado, y ha advertido de que habrá «pequeñas subidas» de viento esta tarde y el lunes por la mañana que les preocupan.

Ha destacado que la circulación en Selva de Mar (Girona) está abierta para vecinos pero ha recomendado que no se vaya a la zona ante una eventual reanudación del fuego en alguno de los focos de preocupación.

«La gente no ve humo, pero que no vea humo no quiere decir que no haya fuego», ha insistido Garcia, que ha pedido un último esfuerzo a la ciudadanía antes de que puedan dar por controlado el fuego.

Asimismo, ha previsto que si este domingo por la tarde no se registran cambios en la meteorología podrán dar el incendio por controlado esta noche y empezar a desmontar el operativo el lunes: «Pinta muy bien pero no quiere decir nada», ha aclarado.

VECINOS DE LA ZONA

Ha reiterado que la previsión del cuerpo para este verano es que hayan más incendios debido a las altas temperaturas por lo que en «un momento determinado» deberán desescalar la cantidad de medios que actualmente están trabajando en Girona.

Por su parte, la delegada del Govern en Girona, Laia Cañigueral, ha pedido paciencia a los vecinos de la zona afectada por el fuego y ha hecho un llamamiento a la prudencia: «Pedimos que la gente no vaya a la zona».