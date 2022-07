Borràs garantiza su inocencia y que no tiene «ninguna intención de dar un paso al lado»

Borràs garantiza su inocencia y que no tiene «ninguna intención de dar...

BARCELONA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) –

La presienta del Parlament, Laura Borràs, ha garantizado este martes que es inocente y no ha cometido ningún delito en su gestión al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), por lo que ha garantizado que no tiene «ninguna intención de dar un paso al lado».

Lo ha dicho en una comparecencia este martes, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) la procesara la semana pasada por segunda vez por presunto fraude en 18 contratos menores cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), dejándola a un paso de juicio a la espera de los escritos de las partes.

Borràs ha asegurado que su caso no habría llegado donde está llegando si no fuera quien es, y ha negado que pida que se la absuelva por ser independentista: «Lo que denuncio es que se me quiera condenar antes de ser juzgada».

